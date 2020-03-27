أوكرانيا تسجل 218 إصابة بفيروس كورونا

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أعلن نائب وزير الصحة الأوكرانى فيكتور لياشكو، اليوم الجمعة، وصول حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد إلى 218 حالة، وقال المسئول الأوكرانى -فى تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- إن 62 حالة إصابة جديدة بالفيروس ظهرت أمس، ليبلغ إجمالى عدد الإصابات حتى الآن 218 بينهم خمس حالات وفاة.

وأضاف أن أوكرانيا خصصت مبلغًا قدره 200 مليون هريفنا أوكرانية لشراء معدات الوقاية الشخصية.

وأعلنت أوكرانيا فرض حالة الطوارئ في إطار مواجهة فيروس كورونا ، وفق ماذكرته شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل لها.