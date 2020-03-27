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أوقاف المنوفية: جميع المساجد التزمت بقرار الغلق لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 02:39 م
أوقاف المنوفية: جميع المساجد التزمت بقرار الغلق لمواجهة فيروس كورونا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
المنوفية -محمد فتحى

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أكد الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، على التزام جميع مساجد بجميع قرى ومدن محافظة المنوفية بأكملها بقرار غلق المساجد اليوم الجمعة ومنع الصلاة بها، كإجراء احترازى للحد من انتشار وباء كورونا، تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن غرفة العمليات المركزية بمديرية الأوقاف المتصلة بإدارات الأوقاف بجميع أنحاء المحافظة، لم ترصد أى تجاوزات بالقرار ، مشيرا إلى مفتش ومدير الإدارات قامو بالمرور على جميع المساجد للتأكد من تطبيق القرار .

 

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد أكد فى تصريحات صحفية له إنه سيصلى الجمعة ظهرا، ولن يخطب أحدا الجمعة، ولن يتم بث خطبة جمعة غدا كالمعتاد، بل سيكون ظهرا بسبب الاجراءات الاحترازية الحازمة المتخذة للوقاية من عدوى كورونا.

وأكد الوزير، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، سنلتزم جميعا باساليب الوقاية ومنع التجمعات، مضيفا أن من شروط إقامة الجمعة توفر الأمن لإقامتها، ومفهوم الأمن هو الأمن الشامل وفى مقدمته الأمن على حياة الناس، وبما أن الأمن الصحى لإقامة الجمعة غير متوفر فى معظم دول العالم بما يُخْشى معه خشية حقيقية على حياة الناس، فإن الجمعة تصلى ظهرًا في البيوت أو الرحال حيث يكون الإنسان.

ونبه وزير الأوقاف، على عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل لأنها لا تنعقد بالمنزل، كما لا يجوز إقامتها فى أى مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس، كما أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الانترنت أو نحو ذلك.

وأوضح الوزير، أنه لا يجوز فى الظروف الحالية أن تقام أى جماعة فى الأماكن العامة أو أمام المساجد أو فى الحدائق أو فى الطرقات أو على الأرصفة أو أمام المولات بما يعد تحايلا على المقصد الشرعى الأسمى، وهو الحفاظ على حياة الناس من مخاطر التجمع.

وقال الوزير، إن الأوقاف تحذر جميع العاملين بها من مخالفة التعليمات، وتناشد جميع المصريين الالتزام بها حفاظًا على حياتهم.

 


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