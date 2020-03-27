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أوقاف القليوبية تحرر محضرين لشخصين خالفا قرار منع صلاة الجمعة.. أحدهما أم الناس بمنزله

الجمعة، 27 مارس 2020 04:58 م
أوقاف القليوبية تحرر محضرين لشخصين خالفا قرار منع صلاة الجمعة.. أحدهما أم الناس بمنزله الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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حررت مديرية أوقاف القليوبية بقيادة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، محضرين ضد مخالفين لقرار منع الصلاة بالمساجد كإجراء وقائي واحترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث لم يراع هؤلاء تلك الإجراءات وكسروها معرضين بذلك حياة المواطنين للخطر.

وأكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف أن تم تحرير محضران، الأول ضد "محمد ا" بقرية الشوبك التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، قام بجمع المواطنين لأداء صلاة الجمعة داخل منزله وخطب بهم مخالفا بذلك قرار رئيس الوزراء ووزارة الأوقاف، وتم تحرير محضر له بمركز شبين القناطر.

وتابع، أن المحضر الثاني تم تحريره ضد شخص جمع بعض المواطنين وصلي بهم الجمعة وخطب فيهم بشارع الثلاثيني بمدينة قليوب، وتم تحرير محضر له بذلك، وتم على الفور ضبطهم بواسطة مراكز الشرطة لعرضهم على النيابة لاتخاذ اللازم حيالهم.

وأكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه تابع غرفة عمليات المديرية اليوم، التى تتابع المساجد والزوايا فى ظل القرارات الأخيرة لتنظيم العمل بالمساجد والزوايا من ناحية الغلق ورفع الآذان بالمساجد دون الزوايا، مشيرا إلى أن الجمعة تم أدائها ظهراً بالمنازل، ولا مجال لخطبة الجمعة حتى ولو كانت مسجلة، مع الالتزام برفع آذان الظهر مع إضافة عبارة "ألا صلوا فى بيوتكم ظهرا، ألا صلوا فى رحالكم ظهرا".

وأشار "أبو السعود"، إلى أنه تم التأكيد على أئمة المساجد والعاملين بها على عدم فتح المسجد تحت أى ظرف ولو كان لفرش المسجد بفرش جديد لمنع أي أمر يدعو للتجمع والتقارب بين الناس تفادياً من نشر عدوى فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد وحفاظا على أرواح المواطنين.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، على العاملين بالمساجد والأئمة بضرورة الحفاظ على نظافة المسجد وتطهيره يومياً حتى مع الغلق، كما تم التنبيه على جميع مديرى الإدارات والمفتشين متابعة الأمر بصفة مستمرة وبمنتهي الحزم ورفع المخالفات فوراً إن وجدت، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على أن إنهاء الخدمة هو مصير كل مقصر ومتهاون في عمله في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.


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