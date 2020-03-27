أوقاف البحيرة تحيل إمام مسجد للتحقيق لمخالفته إجراءات مكافحة فيروس كورونا

وكان الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الاوقاف قد قام اليوم بمروره علي المساجد بمركزى دمنهور وابو حمص بمرافقة الدكتور محمد السيد العريني وكيل مديرية الاوقاف و مديري الادارات ومفتشي الدعوة للوقوف على مدى التزام أئمة المساجد بالقرارات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا

واوضح وكيل وزارة الاوقاف انه يتم الدفع بفرق رقابية لمتابعة التزام جميع المساجد بقرارات وزارة الاوقاف واحالة المخالفين للتحقيق بشكل فورى واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم مع كتابة تقارير يومية بمدى إلتزام الأئمة وعمال المساجد بالقرارات الجديدة.

واشار وكيل وزارة الاوقاف انه تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتطهير الاماكن المزدحمة بحرم وجوار المساجد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

وقالت وزارة الأوقاف، إنه يأتى ذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.