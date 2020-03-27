اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 11:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف البحيرة تحيل إمام مسجد للتحقيق لمخالفته إجراءات مكافحة فيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 10:12 م
أوقاف البحيرة تحيل إمام مسجد للتحقيق لمخالفته إجراءات مكافحة فيروس كورونا الشيخ محمد شعلان وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة
البحيرة- ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر اليوم  الشيخ  محمد شعلان  وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة إلغاء  ترخيص خطيب  مسجد الهداية  بقرية النجيلى التابعه لادارة كوم حمادة وذلك لمخالفته قرارات وزارة الاوقاف فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 

 

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة  اتخاء كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والمساهمة  فى خطة الدولة فى مكافحة هذا الوباء، مضيفا انه تم اغلاق  كافة المساجد والزوايا بكافة المراكز  لمنع انتشار العدوى بين المواطنين و أن تكون الصلاة فى المنازل والاكتفاء برفع الاذان لاعلام الناس باوقات الصلاة.

 
وكان الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الاوقاف  قد قام اليوم بمروره علي المساجد بمركزى دمنهور وابو حمص بمرافقة  الدكتور  محمد السيد العريني  وكيل مديرية الاوقاف و مديري الادارات ومفتشي الدعوة للوقوف  على مدى التزام أئمة المساجد بالقرارات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا 
 
 واوضح وكيل وزارة الاوقاف انه يتم الدفع بفرق رقابية لمتابعة  التزام جميع المساجد بقرارات  وزارة الاوقاف واحالة المخالفين للتحقيق بشكل فورى  واتخاذ كافة الاجراءات القانونية  بحقهم مع كتابة تقارير يومية بمدى إلتزام الأئمة وعمال المساجد بالقرارات الجديدة.
 
 
واشار وكيل وزارة الاوقاف انه تم التنسيق  مع الوحدات المحلية لتطهير الاماكن المزدحمة بحرم وجوار المساجد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.  
 
 
وكانت وزارة الأوقاف قد قررت إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.
 
 
وقالت وزارة الأوقاف، إنه يأتى ذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر. 
 
 
وفى سياق متصل وجه اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة بإستمرار الحملات الرقابية على الاسواق  والصيدليات  لضبط المخالفين فى اطار خطة  الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددا  على ضرورة عرض  ادوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الادوية والمستحضرات بالسعر الرسمي دون مغالاه .
 
 
وناشد محافظ البحيرة  المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمه والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

 

واشار محافظ البحيرة الى  التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات إشتباة أو إصابة بالمرض، و أنه  تم رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن، مؤكدا على إلغاء كافة الإحتفالات والفعاليات والإجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين .

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

محافظ البحيرة

فيروس كورونا

اوقاف البحيرة

مساجد البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة