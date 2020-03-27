أوقاف البحيرة تحيل إمام مسجد للتحقيق لمخالفته إجراءات مكافحة فيروس كورونا

قرر اليوم الشيخ محمد شعلان وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة إلغاء ترخيص خطيب مسجد الهداية بقرية النجيلى التابعه لادارة كوم حمادة وذلك لمخالفته قرارات وزارة الاوقاف فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة اتخاء كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والمساهمة فى خطة الدولة فى مكافحة هذا الوباء، مضيفا انه تم اغلاق كافة المساجد والزوايا بكافة المراكز لمنع انتشار العدوى بين المواطنين و أن تكون الصلاة فى المنازل والاكتفاء برفع الاذان لاعلام الناس باوقات الصلاة.
وكان الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الاوقاف قد قام اليوم بمروره علي المساجد بمركزى دمنهور وابو حمص بمرافقة الدكتور محمد السيد العريني وكيل مديرية الاوقاف و مديري الادارات ومفتشي الدعوة للوقوف على مدى التزام أئمة المساجد بالقرارات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا
واوضح وكيل وزارة الاوقاف انه يتم الدفع بفرق رقابية لمتابعة التزام جميع المساجد بقرارات وزارة الاوقاف واحالة المخالفين للتحقيق بشكل فورى واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم مع كتابة تقارير يومية بمدى إلتزام الأئمة وعمال المساجد بالقرارات الجديدة.
واشار وكيل وزارة الاوقاف انه تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتطهير الاماكن المزدحمة بحرم وجوار المساجد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وكانت وزارة الأوقاف قد قررت إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.
وقالت وزارة الأوقاف، إنه يأتى ذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.
وفى سياق متصل وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإستمرار الحملات الرقابية على الاسواق والصيدليات لضبط المخالفين فى اطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددا على ضرورة عرض ادوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الادوية والمستحضرات بالسعر الرسمي دون مغالاه .
وناشد محافظ البحيرة المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمه والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.
واشار محافظ البحيرة الى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات إشتباة أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن، مؤكدا على إلغاء كافة الإحتفالات والفعاليات والإجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين .
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