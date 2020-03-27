أوتشا بالسودان: نحو 10 آلاف شخص عادوا إلى منازلهم بمدينة الجنينة غرب دارفور

أ ش أ

قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية فى السودان "أوتشا"، إن الأشخاص المتضررين من النزاع الطائفى فى مدينة الجنينة بدارفور، يواصلون العودة إلى ديارهم، لافتا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة قدرت أن 27،995 شخص (6،126 عائلة) ما زالوا نازحين عبر 35 موقعا فى الجنينة بولاية غرب دارفور، وهذا انخفاض بمقدار 9،913 شخص منذ آخر تحديث فى 25 فبراير.

وقال مكتب "أوتشا" بالسودان، فى بيان، إن الوكالات الإنسانية ستواصل دعم النازحين المتبقين فى الجنينة، لافتا إلى أن العنف فى مدينة الجنينة، أدى إلى نزوح حوالى 40،000 شخص، كما فر ما يقدر بنحو 10000 شخص عبر الحدود إلى تشاد، ولجأوا إلى القرى القريبة من الحدود.

وكان مجلس الأمن الدولي، أدان أحداث العنف المجتمعى التى حدثت فى شهر ديسمبر الماضى فى مدينة الجنينة، غرب دارفور (غرب السودان)، لافتا إلى أنها أسفرت عن مقتل 54 شخصا، وجرح نحو 60 شخصا ونزوح 40 ألفا آخرين.