اليوم السابع
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أمين عام "مستثمرى أكتوبر" يطالب بتفعيل صندوق طوارئ القوى العاملة لمساندة العمالة

الجمعة، 27 مارس 2020 07:00 م
أمين عام "مستثمرى أكتوبر" يطالب بتفعيل صندوق طوارئ القوى العاملة لمساندة العمالة فيروس كورونا
كتب: مدحت عادل

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طالب محمود برعي، الأمين العام لجمعية مستثمري السادس من اكتوبر، بضرورة تفعيل صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، باعتبار ان هذا الصندوق مهمته التدخل الطارئ لمساندة عمال المصانع في حالات الطوارئ.
 
وقال محمود برعي، في تصريحات لليوم السابع، إن تفعيل هذا الصندوق من شأنه اعانه أصحاب المصانع في ضمان انتظام سداد مرتبات العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة نتيجة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا الصندوق يحتوى على رصيد احتياطي بقيمة تصل إلى 6 مليار جنيه.
 
وأضاف برعي، أن صندوق الطوارئ يتم تمويله من خلال نسبة يسددها أصحاب المصانع تساوى 2.5‬% من مرتبات العاملين، ومخصص للحالات الطارئة مثل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا.
 
وأعلنت الحكومة مجموعة من المبادرات الاقتصادية من أجل احتواء الاثار الاقتصادية المتوقعة من جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد، ومن أهمها مبادرات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3%، بالإضافة إلى مبادرات تأجيل أقساط القروض للشركات والأفراد، إلى جانب مبادرات لمساندة المصدرين.
 
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، تطبيق حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة بداية من صباح الأربعاء من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة أسبوعين.
 
وعدلت المصانع العاملة في المناطق الصناعية مواعيد العمل لتتوافق مع قرار مجلس الوزراء، بما يضمن استمرار الإنتاج في المصانع.

مستثمرى أكتوبر

صندوق الطوارئ

القوى العاملة

فيروس كورونا

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