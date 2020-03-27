أمن القليوبية يضبط 25 قضية تموينية و254 هاربًا من أحكام جنائية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 254 محكوم عليهم، و15 حكما جنائيا، خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 254 محكوما عليهم بإجمالى 7036 أحكام منفذة " 751 حكمًا جزئيًا و182حكمًا مستأنف"، وتحصيل 6034 غرامات، وتحرير 54 مخالفة.

كما تم شن حملة مرورية بالطرق العامة والرئيسية بالمحافظة واسفرت الحملة عن تحرير1774مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية وتحرير 440 مخالفة انتظار خاطئ، 196 تصالح فورى، وسحب 25 دراجة نارية وحجز 14دراجات، وتحصيل مبلغ 49400جنيه.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، برئاسة العقيد احمد سليم، تم ضبط 25قضية تموينية، شملت قضية سلع منتهية الصلاحية، وقضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و19 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، وقضيتى بمجال الغش التجارى ومصانع غير مرخصة وقضية حجب سلع واحتكار.

كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 8 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا تزوير وسرقة تم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ قرارات النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من"ى.ح"21 سنة، سائق، المطلوب ضبطه وإحضاره في– سرقه، و"م.م"34سنة، عاطل المطلوب ضبطه وإحضاره فى – مشاجرة وأحداث إصابة، و"ر.ش"35سنة، عاطل، المطلوب ضبطه وإحضاره فى عاهة، و"ا.م"37 سنة، نجار المطلوب ضبطه وإحضاره فى - تزوير، و"ح.ج"23 سنة، عامل، و"م.ا"24 سنة، عامل، و"ا.ا"26 سنة، عامل، و"ع.ع" 26سنة، عامل، المطلوب ضبطهم وإحضارهم في– ضرب وأحداث إصابة تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.