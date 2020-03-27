أمريكا تفتح أبوابها للأطباء الأجانب الراغبين فى "تأشيرة" لمكافحة كورونا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تقديم تسهيلات بشأن تأشيرات العمل والزيارة لأراضيها، للأجانب العاملين في القطاع الصحي.

ويأتي ذلك في وقت تبذل فيه السلطات الأمريكية جهودا كبيرة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أصبحت امريكا تحتل المرتبة الأولى بعدد الإصابات، متجاوزة الصين وإيطاليا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها، أن أمريكا تشجع قدوم العاملين في المجال الصحي للحصول على تأشيرة عمل أو تأشيرة زيارة، لاسيما أولئك الراغبين في العمل على أرضيها.

وخصت السلطات الأمريكية بالذكر أولئك الذين يعملون في مجال مكافحة جائحة "كوفيد-19".

وحثت الأطباء والممرضين وغيرهم من ذوى الاختصاص، فى حال وجود رغبة لديهم فى العمل بالولايات المتحدة، الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية لتحديد موعد للحصول على التأشيرة.

ووفقا لخريطة تتبع فيروس كورونا التي تصدرها جامعة "جونز هوبكنز"، فإن الولايات المتحدة أصبحت الأولى عالميا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء.