اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 06:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أطعمة تساعدك على تنظيف الرئة تعرف عليها

الجمعة، 27 مارس 2020 05:00 ص
أطعمة تساعدك على تنظيف الرئة تعرف عليها تنظيف الرئة
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الرئة تعد من أهم أعضاء الجسم التي تعمل علي تنقية الهواء الذي يدخل الجسم عن طريق الأنف، كما أنها تمد الجسم بالأكسجين وتخلصه من ثاني أكسيد الكربون، وفي ظل انتشار فيروس كورونا التاجي، الذي يتسبب في تعرض الرئة للعديد من المضاعفات، يقدم اليوم السابع لقرائه العديد من النصائح التي يجب القيام بها لتنظيف الرئة، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday".

من أهم الأطعمة التي قدمها التقرير هي تناول التفاح يوميا، لأنها يعد من الأغذية التي تعمل علي حماية الجهاز التنفسي بشكل ملحوظ، وذلك يرجع لاحتوائه علي  نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين هـ وأ وسي، ولذا فهو يعد غذاء جيد للحفاظ علي صحة الرئة وتطهريها.

أثبت التقرير، أن تناول حفنة يوميا من المكسرات تعد من الحيل الغذائية الجيدة التي تحمي الرئة من التعرض لأي مضاعفات صحية، ولذا عليك تناول حفنة يوميا منها، فهمي تحتوي علي الأوميجا3، ومضادات الالتهابات التي تقلل فرص التعرض للمشاكل الخاصة بالجهاز التنفسي.

وأكد التقرير، علي ضرورة تناول كوبا يوميا من الشاي الأخضر، لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وأبرزها مضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في تنقية الدم، والحفاظ علي الرئة.

وأشار التقرير، أن الثوم يعد من الأغذية الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي الرئة، والحد من تعرضها لاي مضاعفات،  وذلك يرجع لأنها تحتوي علي مضادات الأكسدة، وأيضا مركب الجلوتاثيون الذي يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الرئة والتخلص من السموم والشوائب بها.

 


الرئة

تنظيف الرئة

طرق طبيعية لتنظيف الرئة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

ضوابط إعارة الموظفين بالحكومة للعمل بالداخل أو الخارج وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط إعارة الموظفين بالحكومة للعمل بالداخل أو الخارج وفقا لقانون الخدمة المدنية

النقل العام: الأتوبيس النهرى يعمل من 6.30 صباحا لـ6 مساء ولا رحلات نيلية

النقل العام: الأتوبيس النهرى يعمل من 6.30 صباحا لـ6 مساء ولا رحلات نيلية

كيف تعالج نفسك قدر الاستطاعة لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يرد

كيف تعالج نفسك قدر الاستطاعة لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يرد

صور..حكاية "نورا على" أشهر صوت صاعد بالشرقية وأصغر عضو بنقابة الموسيقيين

صور..حكاية "نورا على" أشهر صوت صاعد بالشرقية وأصغر عضو بنقابة الموسيقيين

أبرز تحذيرات "التعليم" لأولياء الأمور بشأن البحث.. تعرف عليها

أبرز تحذيرات "التعليم" لأولياء الأمور بشأن البحث.. تعرف عليها

دلالات التزام المصريين بقرارات حظر التجول.. ثقة الشعب بقيادته السياسية الأبرز

دلالات التزام المصريين بقرارات حظر التجول.. ثقة الشعب بقيادته السياسية الأبرز

"شباب بيحب مصر".. "طه ومحمود" ابتكرا جهاز تعقيم بدون لمس فى أسوان.. صور

"شباب بيحب مصر".. "طه ومحمود" ابتكرا جهاز تعقيم بدون لمس فى أسوان.. صور

عجوز تصنع كمامات للأطباء.. ومدير الصحة العالمية: تعلمنا أهم درس فى الإنسانية

عجوز تصنع كمامات للأطباء.. ومدير الصحة العالمية: تعلمنا أهم درس فى الإنسانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة