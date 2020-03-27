أطعمة تساعدك على تنظيف الرئة تعرف عليها

فاطمة ياسر

الرئة تعد من أهم أعضاء الجسم التي تعمل علي تنقية الهواء الذي يدخل الجسم عن طريق الأنف، كما أنها تمد الجسم بالأكسجين وتخلصه من ثاني أكسيد الكربون، وفي ظل انتشار فيروس كورونا التاجي، الذي يتسبب في تعرض الرئة للعديد من المضاعفات، يقدم اليوم السابع لقرائه العديد من النصائح التي يجب القيام بها لتنظيف الرئة، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday".

من أهم الأطعمة التي قدمها التقرير هي تناول التفاح يوميا، لأنها يعد من الأغذية التي تعمل علي حماية الجهاز التنفسي بشكل ملحوظ، وذلك يرجع لاحتوائه علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين هـ وأ وسي، ولذا فهو يعد غذاء جيد للحفاظ علي صحة الرئة وتطهريها.

أثبت التقرير، أن تناول حفنة يوميا من المكسرات تعد من الحيل الغذائية الجيدة التي تحمي الرئة من التعرض لأي مضاعفات صحية، ولذا عليك تناول حفنة يوميا منها، فهمي تحتوي علي الأوميجا3، ومضادات الالتهابات التي تقلل فرص التعرض للمشاكل الخاصة بالجهاز التنفسي.

وأكد التقرير، علي ضرورة تناول كوبا يوميا من الشاي الأخضر، لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وأبرزها مضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في تنقية الدم، والحفاظ علي الرئة.

وأشار التقرير، أن الثوم يعد من الأغذية الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي الرئة، والحد من تعرضها لاي مضاعفات، وذلك يرجع لأنها تحتوي علي مضادات الأكسدة، وأيضا مركب الجلوتاثيون الذي يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الرئة والتخلص من السموم والشوائب بها.