أطباء مستشفى العزل لمصابى "كورونا" بالأقصر للمواطنين: "خليك فى البيت"

الأقصر – أحمد مرعى

قدم الفريق الطبى بمستشفى إسنا التخصصى للعزل والحجر الصحة لمصابى فيروس كورونا "كوفيد 19"، رسالة للمواطنين عقب انتهاء مدة عملهم داخل العزل وهى 14 يوماً، وتبديلهم بفريق طبى جديد لإستكمال علاج باقى المصابين ورعايتهم صحياً، وناشدوا الجميع بالرسالة الأهم "خليك فى البيت".

وقدم طباء وممرضو الفريق الخاصة بالمستشفى خلال مغادرتهم مقر المستشفى رسالة هامة لجميع المواطنين، وهى ضرورة الاهتمام بالنظافة وغسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل، والتطهير اليومى لكافة الأسطح بالمنازل وضرورة التواجد فى البيت، وأنه يجب على جميع أهالى مصر الجلوس فى منازلهم لحماية أنفسهم وأبنائهم من الفيروس والعدوى به.

وكان قد استقبل محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أطباء مستشفى العزل بإسنا أثناء خروجهم وإنهاء مهمتهم بعد 14 يوم عمل وتبديلهم بفريق طبى آخر، حيث التقى سليمان بالأطباء وشكرهم على ما بذلوه من مجهود، وأيضا أشاد بما صرح به السفير الإيطالى ومنظمة الصحة العالمية فى رسالة شكر للأطباء لتفانيهم في عملهم وما قدموه من رعاية طبية للنزلاء من داخل مصر وخارجها.

وخلال اللقاء أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر مكالمة هاتفية، شكر فيها الأطباء وطاقم التمريض الذين تركوا منازلهم طيلة الفترة الماضية ليثبتوا للعالم أنهم على قدر من المسئولية تجاه الوطن والمواطنين، كما التقى سليمان بالأطباء وشكروه على إقامة هذا الصرح العظيم بمركز اسنا ، الذي تم إنشاؤها وفقًا للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات والمجهز بأحد الأجهزة الطبية وموقع المستشفى المتميز كل ذلك ساعدهم في مهمتهم العلاجية، كما توجهوا ببرقية شكر لرئيس الجمهورية والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ووزارة الصحة وكل الجهات المسؤولة لتوفير كافة احتياجاتهم خلال فترة العزل داخل المستشفى سواء من أشياء شخصية أو طبية، كما أرسلوا رسالة للمواطنين بعنوان "خليك في أمان بيتك احسن مكان".