أسواق ومحال كفر الشيخ مغلقة ومواقف النقل الداخلى تخلو من السيارات ..صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

التزم التجار والباعة بقرار غلق المحال والأسواق، اليوم الجمعة، وخلت الشوارع إلا من عدد قليل من المارة، وشهدت المدن التزام الأهالي بقرارات الحظر وظلوا في منازلهم، كما خلت المواقف من السيارات وخاصة سيارات السرفيس الداخلية، واعتمد انتقال عدد من الأهالي من أحياء لأخرى بالتاكسي، أو بالتوك توك .

واختفت نداءات الباعة المتجولين صباحًا بالأحياء بمدن المحافظة، وطوابير عدد من المواطنين على محال الفول والطعمية، كما اختفى باعة اسطوانات الغاز وغيرهم، برغم أن الوقت نهاراً إلا أن الصمت والسكوت خيم على الأحياء والشوارع.

وكان مدير أمن كفر الشيخ، اللواء محمود حسن، ومدير المباحث الجنائية، اللواء هيثم عطا، اشرفا على انتشار قوات الأمن في جميع أنحاء مدن المحافظة، لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين ومتابعة الحالة الأمنية، كما تم متابعة الكمائن في مداخل مدن ومراكز المحافظة المشتركة مع حدود مدن المحافظات المجاورة، وانتشر موظفوا الوحدات المحلية بشوارع المحافظة للتأكد من إغلاق المحلات التجارية والحرفية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وشدد اللواء جمال نور الدين، على رؤساء المدن، بالتأكد من إغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم التي ينطبق عليها قرار الحظر، ولقى قرار ،وأعرب مواطنون بالمحافظة، ترحيبهم بهذه الخطوات لمنع التجمع والاختلاط.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها تتمنى أن تمر الأيام على خير، مطالبه كل مواطن أن يتحمل مسئولية نفسه ومسئولية أسرته، ويحمى نفسه وأسرته ومجتمعه وجيرانه، وعلينا بالإلزام بقرارات الدولة ،فهي فرصه للجلوس مع الاولاد بعد أن كانوا يعيشون في عزله مع العالم، ومكوثنا في منازلنا فرصة للمشاركة الاجتماعية والقلبية للحفاظ على حياة كل مصري.