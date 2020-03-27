اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 12:07 ص
خالد صلاح
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أرسل رسالة لأصدقائه يخبرهم بتحسنه.. قصة وفاة محامٍ أمريكى بكورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 12:00 ص
أرسل رسالة لأصدقائه يخبرهم بتحسنه.. قصة وفاة محامٍ أمريكى بكورونا جثة - أرشيقية
فاطمة ياسر

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ريتشارد ويبر جونيور محامي أمريكي يبلغ من العمر 57 عام، وهو عضو في مجلس إدارة نقابة المحامين LGBT في نيويورك، توفي إثر تعرضه للمضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

نشر موقع "mirror"، المحامي ريتشارد الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ودخل  إلى المستشفي تحت الرعاية المطلوبة لمثل هذه الحالات المصابة التي تعتمد في الأساس علي أجهزة التنفس الصناعي.

وفاة محامي بكورونا
وفاة محامي بكورونا

 

وأضاف التقرير، أن ريتشارد قام بإرسال رسالة عبر البريد الالكتروني وقال فيها إن صحته أصبحت أفضل بكثير،  وأنه تحسن، ولكن سرعان ما توفي بعد مرور يومين فقط علي إرساله لهذه الرسالة.  

وتحدث بعض أصدقائه عن ريتشارد، فقال إيريك ليه، أنه كان إنسان رائع، ويتعامل مع الجميع بروح طيبة، ولم أشاهده أحرج شخص ولا تعامل بحدية مع أحد، وقدم صديف المحامي الذي توفي بسبب كورونا نصيحة للأخرين، وهي أبقوا في المنازل، بأمان، حتي لا تصابون بالوباء.

بينما قالت كريستين براتا برود عن صديقها ريتشارد، أنه كان محاميا رائعا وإنسان ناقي، ولكنني أشعر بالصدمة فلعد أرسالة للرسالة عبر البريد الإلكتروني أنه أصبح أفضل توفي فكيف؟.

وحثت كريستين صديقة ريتشارد، علي ضرورة المكوث في المنزل حتي تستطيع جميع الشعوب الانتصار علي هذا الفيروس التاجي، والتخلص منه للأبد.

وهناك العديد من النصائح الوقاية الخاصة بالفيروس التاجي، ومنها:

-الاهتمام بغسيل اليدين لمدة 20 ثانية بالماء والصابون.

-عدم السلام بالأحضان والقبلات.

-تنظيف الأسطح جيدا بالمعقمات الموصي بها. 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

وفاة محامي في امريكا بسبب كورونا

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