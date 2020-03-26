وكيل "تعليم الدقهلية": تجهيز 43 مدرسة للإيواء احتياطيا لمواجهة كورونا

الدقهلية شريف الديب

أكد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم تجهيز 43 استراحة بجميع الإدارات التعليمية مجهزة بكافة سبل الإعاشة وتم تطهيرها وتعقيمها لتفعيل المدارس المختارة كمكان للإيواء موزعة على مستوى المحافظة حال وجود أزمة وذلك لاستمرار دور التربية والتعليم الذى لا يقتصر على النواحي التعليمية فقط بل يستمر لإدارة الأزمة.

وشدد عبد الرؤوف، على عمل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية من مديري الإدارات ومسؤولي الأمن لمواجهة أي طارئ وكذلك تفعيل وتنشيط المدارس المختارة كمكان للإيواء موزعة على مستوى المحافظة حال وجود أزمة.

وأكد وكيل تعليم الدقهلية، أنه تم التنسيق الكامل مع الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بخصوص وضع كافة إمكانيات التربية والتعليم من مدارس واستراحات ومباني وعاملين تحت التصرف عند حدوث أزمة. وكذلك تفعيل وتنشيط المدارس المختارة كمكان للإيواء موزعه علي مستوي المحافظه حال وجود ازمه؛ وذلك لاستمرار دور التربية والتعليم الذى لا يقتصر على النواحى التعليمية فقط بل يستمر لإدارة الأزمة.

يأتي ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية لإدارة ازمه فيروس كورونا التى تتعرض لها البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وكيل الوزارة اليوم، مع قيادات المديرية ومديري الأمن بالإدارات التعليمية بحضور وليد محي، مدير أمن المديرية، لإدارة أزمة فيروس كورونا التى تتعرض لها البلاد، ولاتخاذ خطوات استباقية في تفعيل لجان الأزمات والكوارث في كل إدارة تعليمية واتخاذ قرارات بتفعيل غرف العمليات بكل إدارة وكذلك تجهيز الاستراحات بكافة الاستعدادات الممكنة.