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وكالة الأنباء القطرية: إغلاق تام للمحلات التجارية غير الضرورية اعتبارا من الغد بسبب كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 10:38 م
وكالة الأنباء القطرية: إغلاق تام للمحلات التجارية غير الضرورية اعتبارا من الغد بسبب كورونا كورونا
ماجد تمراز

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أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها، نقلا عن وكالة الأنباء القطرية، أنه سيتم إعلاق كافة المحلات التجارية غير الضرورية اعتبارا من الغد، كإجراء احترازي لمواجهة ظاهرة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، عن ارتفاع عدد الإصابات بين مواطنيها إلى 549 حالة حتى الآن.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة القطرية الثلاثاء الماضي، عن ارتفاع عدد المصابين في قطر إلى 526 بعد تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان العمال الأجانب في قطر الذين يعيشون في منطقة مغلقة لاحتواء انتشار فيروس كورونا وجهوا شكوى من نقص المعلومات، حيث حذرت مجموعة حقوقية من أن الظروف المحيطة بهم تعرض حياتهم وحياة سكان البلاد للخطر، حسبما أفاد تقرير لجريدة بوليتكس الفلبينية.

وأبلغت قطر عن 481 حالة مؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، وبعد اكتشاف العديد من الحالات في منطقة العمال المكتظة بالسكان جنوب غرب العاصمة الدوحة، والمعروفة باسم المنطقة الصناعية، قيدت السلطات مغادرة السكان لمدة أسبوعين بشكل مبدئي.

وحذرت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان من أن "ظروف الاكتظاظ" تعرض السكان للخطر، لكن الحكومة أصرت على أنها قامت بتعزيز الرعاية الطبية في المنطقة.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى "ضرورة الحصول على الرعاية الطبية، بما في ذلك الرعاية الوقائية والعلاج لجميع المتضررين، دون تمييز".


قطر

وزاره الصحه القطريه

وكاله الانباء القطريه

كورونا

فيروس كورونا

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