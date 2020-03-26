وكالة إيطالية تشيد بإجراءات مصر لتفادى تأثير "كورونا" على السياحة

كتبت فاطمة شوقى

أشادت وكالة "نوفا" الإيطالية، بمبادرة البنك المركزى المصرى التى أعلنها فى 2017 لدعم السياحة من خلال قروض بقيمة 50 مليار جنيه لإحلال وتجديد الفنادق ووسائل النقل السياحية والفنادق العائمة، وذلك فى محاولة لإنقاذ السياحة المصرية من الخسائر التى تلحق بها إثر انتشار فيروس كورونا، وذلك فى الوقت التى تعانى السياحة الإيطالية ولن تتعافى قبل 2021.

وقالت الوكالة الإيطالية، إن مصر من أوائل الدول ليست فقط من حيث الإعلان عن حزمة من الإجراءات الاحترازية لتفادى انتشار فيروس كورونا، ولكن أيضا من حيث الإعلان عن حزمة تسهيلات ائتمانية لقطاع السياحة لتفادى تأثير أزمة كورونا فى هذا القطاع الحيوى الذى يدر أكثر من 50% من النقد الأجنبى لمصر.

وأشارت الوكالة، إلى أن البنك المركزى المصرى يخفض الفائدة على تلك القروض لـ8% مع تأجيل السداد 6 أشهر، وذلك فى محاولة لإنقاذ السياحة المصرية من الأزمة الصحية العالمية وتهديد فيروس كورونا.

وقالت دينا تادروس، المدير التنفيذي لمجموعة "إيطالوتل"، إن يبدأ سوق السياحة الإيطالي فى التعافى من الأزمة التى تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد فى مطلع العام المقبل، وقالت، فى حوار لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء، "إن السوق الإيطالي لن يبدأ فى التعافى قبل 2021، واعتقد أنه عند التعافى ستكون مصر اختيارهم الأول."

وأضافت تادورس، أن أزمة كورونا لم تضرب السوق الإيطالي فحسب وإنما أيضا الأسواق العالمية كافة خاصة بعد تعليق حركة الطيران، لكن السوق الإيطالي هو الأكثر تضررا نظرا لتفشي الفيروس القاتل على نطاق واسع فى هذا البلد الأوروبي.

وقالت هيئة الدفاع المدنى الإيطالية، إن 683 شخصًا فقدوا حياتهم خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا، وهو انخفاض طفيف مقارنة بأمس عندما كان عدد الضحايا 743، وبذلك يرتفع العدد الإجمالى للضحايا إلى 7550 منذ بداية تفشى الفيروس، كما أن 1036 تمثلوا للشفاء اليوم.