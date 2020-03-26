اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 07:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز حاجز الألف والإصابات تقترب من 70 ألف

الخميس، 26 مارس 2020 06:34 ص
وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز حاجز الألف والإصابات تقترب من 70 ألف حاكم نيويورك
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تجاوزت أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، حاجز الألف وفاة، بينما اقتربت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس من 70 ألف حالة.
 
وبحسب إحصائيات جامعة جون هوبكنز الأمريكية، بلغ عدد الوفيات حتى الآن في الولايات المتحدة 1041 وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 68 ألفا و960 إصابة.
 
وقبل ساعات فقط كان عدد الوفيات في الولايات المتحدة يبلغ 827 وفاة، بحسب حصيلة سابقة نشرها المصدر نفسه، بينما كانت حصيلة الإصابات، بحسب الجامعة، حتى الساعة الخامسة فجرا الأربعاء بتوقت الولايات المتحدة، نحو 55 ألف إصابة مؤكدة.
 
وأصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة في العالم بعد الصين وإيطاليا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن وباء كورونا.
 
وعلى خلفية الارتفاع الكبير في الإصابات بالولايات المتحدة، حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من إمكانية تحوّل البلاد إلى بؤرة تفش لفيروس كورونا.
 
وتتصدر ولاية نيويورك الأمريكية الولايات الأخرى، من حيث أعداد الإصابات بأكثر من 33 ألف إصابة مؤكدة، تليها نيوجيرسى بأكثر من 4 آلاف إصابة وكاليفورنيا بأكثر من 3 آلاف، فيما سجل أقل عدد من الإصابات حتى الآن داخل الحدود الأمريكية فى ويست فيرجينيا بـ39 إصابة، بينما كانت فيرجن آيلاند أقل الأراضي التابعة للولايات المتحدة إصابة بـ17 حالة مؤكدة فقط، حتى الآن.
أقر مجلس الشيوخ الأمريكى بالإجماع، مشروع قانون بـ 2 تريليون دولار، يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين، والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وكذلك توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها، وأرسل مجلس الشيوخ، مشروع القانون إلى مجلس النواب الذى قد يصوت عليه هذا الأسبوع.
 
ومن المقرر أن تحد هذه السيولة النقدية من آثار الأزمة الاقتصادية، وتساعد المواطنين الأمريكيين، والأعمال التجارية، وخطوط الطيران، والمصانع على تحمل الأزمة.
 
ومن المقرر أن يمنح هذا القانون مبلغ 1200 دولار لكل أمريكى، و2400 دولار لكل زوجين، بالإضافة إلى مبلغ 500 دولار للوالدين على كل طفل دون سن الـ 17 عاما، ستبدأ المدفوعات تتقلص تدريجيا للأشخاص الذين يتخطى مرتبهم حاجز 75 ألف دولار، فيما لن يحصل على من يتخطى مرتبه 99 ألف دولار على أي من هذه المبالغ.
 

جامعة جون هوبكنز

كورونا

فيروس كورونا

الولايات المتحدة

وفيات

ولاية نيويورك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

1200دولار لكل مواطن و500 للوالدين عن كل طفل دون17عام فى الولايات المتحدة

الخميس، 26 مارس 2020 03:30 ص

أمريكا وبريطانيا تحت وطأة كورونا.. 827 حالة وفاة بالفيروس المستجد وأكثر من 60 ألف إصابة فى الولايات المتحدة.. الوباء يقضى على نائب سفير بريطانيا لدى المجر.. ويتسبب فى إغلاق مطار "لندن سيتى" وتعليق جميع الرحلات

الخميس، 26 مارس 2020 02:00 ص

كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لـ827 شخصا

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:46 م

وفاة أول طفل بوباء "كورونا" فى الولايات المتحدة

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:22 م

بومبيو: الولايات المتحدة تبلغ السعودية أن أمامها فرصة لطمأنة الأسواق

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:59 م

رعب بالولايات المتحدة الأمريكية بعد وفاة مراهق أقل من 18 عاما بكورونا لأول مرة

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجوال وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجوال وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بدأ العد التنازلى.. 28 يومًا يتبقى على شهر رمضان.. يبدأ فلكيًا الجمعة 24 أبريل

بدأ العد التنازلى.. 28 يومًا يتبقى على شهر رمضان.. يبدأ فلكيًا الجمعة 24 أبريل

أول فيديو لكارثة تصادم 16 سيارة على الدائرى الإقليمى بالجيزة

أول فيديو لكارثة تصادم 16 سيارة على الدائرى الإقليمى بالجيزة

دليل الطلاب للتعلم من المنزل خلال فترة توقف الدراسة.. تعرف عليه

دليل الطلاب للتعلم من المنزل خلال فترة توقف الدراسة.. تعرف عليه

صور.. أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة فى القاهرة والجيزة

صور.. أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة فى القاهرة والجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة