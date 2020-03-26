اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

وفاة مدير التمريض فى مستشفى بنيويورك بعد إصابته بكورونا

الخميس، 26 مارس 2020 01:31 م
وفاة مدير التمريض فى مستشفى بنيويورك بعد إصابته بكورونا ارتداء اكياس القمامه فى مستشفيات نيويورك
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

فقد مدير التمريض بمستشفي ماونت سيناى بمنهاتن بنويورك حياته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعد التقاطة العدوى نتيجة لنقص الامدادات الطبية والملابس المخصصة للفرق الطبية لحمياتهم من العدوى، اثناء التعامل مع المرضى وإجبارهم على ارتداء أكياس القمامه كمعدات واقية .

امريكا 3

ووفقا لتقرير لديلى ميل البريطانية توفى كيوس كيلى البالغ من العمر  48 عاما والذى يعمل مدير التمريض  فى جبل سيناء ويست فى مانهاتن بنيويورك متأثرا بإصابته بالفيروس، بعد أن أصاب النقص الشديد في معدات الحماية الشخصية المستشفيات بشدة، حيث يضطر الممرضون إلى ارتداء أكياس القمامة لمواجهة  فيروس كورونا.

كان كيلي مساعد مدير التمريض في ماونت سيناى ويست ، والذي مثل المستشفيات الأخرى في نيويورك وأماكن أخرى أصيب بنقص عاجل في معدات الحماية الشخصية (PPE) مثل الأقنعة وملابس  العزل.

وفى بيان للمستشفي قالوا "نشعر بحزن عميق لوفاة عضو محبوب من طاقم التمريض لدينا".

امريكا 2

وتابع البيان: "لم تكن سلامة موظفينا ومرضانا ذات أهمية أكبر على الإطلاق ، ونحن نتخذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية الجميع، لكن هذه الأزمة المتزايدة لا تتراجع وقد دمرت بالفعل مئات العائلات في نيويورك وحولت مهنيينا في الخطوط الأمامية إلى أبطال أمريكيين حقيقيين، اليوم ، فقدنا بطلًا آخر زميل رحيم وصديق ومقدم رعاية غير أناني.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست ، فإن أربعة موظفين على الأقل ممن عملوا مع كيلي أثبتوا أيضًا أنهم مصابون بالفيروس التاجي، وهناك تسعة مرضى بالفيروس التاجي يعالجون في وحدة مراقبة القياس عن بعد حيث كان يعمل.

واتخذ المسؤولون في مدينة نيويورك خطوات قاتمة للاستعداد لكارثة محتملة في مجال الصحة العامة مع استمرار الحالات الجديدة في الظهور بمعدل ينذر بالخطر ، وارتفعت حالات دخول المستشفيات.

تم إنشاء مشرحة مؤقتة خارج مستشفى بلفيو ، وأخبرت شرطة المدينة ، التي تتضاءل صفوفها مع زيادة المرض، بدوريات في الشوارع الفارغة تقريبًا لفرض الابتعاد الاجتماعي.

وعرضت جامعة نيويورك السماح لطلاب الطب بالتخرج مبكرًا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى المعركة لمواجهه الفيروس.

توقع العمدة بيل دي بلاسيو أن نصف جميع سكان نيويورك سيصابون في نهاية المطاف بفيروس كورونا.

 

 


كورونا

كورونا نيوز

وفاه ضحايا كورونا

كورونا فى امريكا

الاصابه بكورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة