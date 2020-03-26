وأشارت الصحيفة إلى أن وفاة الأطباء زاد من المخاوف المتعلقة بأن الأزمة الصحية في الفلبين أسوأ بكثير مما يتم الإعلان عنه رسميًا، وذلك مع تأكيد وفاة 38 شخصًا فقط بسبب الفيروس.

وأعلنت ثلاثة مستشفيات كبرى في العاصمة الفلبينية مانيلا، أمس الأربعاء، أنها لا تستطيع استيعاب مزيد من الحالات المصابة بفيروس كورونا ولن تستقبل عددًا إضافيًا بعد الآن.