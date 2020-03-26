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وزير خارجية السعودية:" الإنسان أولاً"..رسالة الرياض اليوم للعالم

الخميس، 26 مارس 2020 09:14 م
وزير خارجية السعودية:" الإنسان أولاً"..رسالة الرياض اليوم للعالم الأمير فيصل بن فرحان
إيمان حنا

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أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، أن القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، اليوم، جاءت لتوحيد الجهود في مواجهة جائحة كورونا المستجد وإعادة الثقة للاقتصاد العالمي، ودعم جهود تطوير اللقاحات، وتقوية البنية التحتية للدول النامية والأقل نموًا، وأضاف أن رئاسة خادم الحرمين الشريفين للقمة بعثت رسالة من الرياض إلى العالم مفادها أن الإنسان أولاً. وفق بيان حفى.

وشدد بن فرحان - في تصريح له عقب انعقاد القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين- على أهمية العمل المشترك لينتصر العالم على هذه الجائحة وتداعياتها، مؤكداً على الدور الريادي والمحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية ضمن مجموعة العشرين في هذا الجهد المشترك.

وقد عقدت القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين اليوم برئاسة الملك سلمان عبر الفيديوكونفرس، وأكد قادة مجموعة العشرين على ثقتهم الكاملة فى قدات الدول على تخطة أمة وباء كورونا واحتواء التداعيات الناجمة عنه، وأكدوا استعداهم لدعم منظمة الصحة العالمية فى جهودها ضد الوباء العالمى، مشيرين أن جائحة كورونا لا تعترف بالحدود أو المسافات بين البلدان.

وأشاروا ، فى ختام قمتهم اليوم المنعقدة عبر الفيديوكونفرنس ، إلى ضرورة رفع  الكفاءة الطبية للبلدان م مد يد العون للدول النامية، ودعمهم الإجراءات غير العادية للبنوك المركزية لاحتواء وباء كورونا وتوسعة صلاحيات منظمة الصحة العالمية، أن حماية الأرواح والتصدى لتداعيات وباء كورونا وملتزمون باستعادة الثقة فى الاقتصاد العالمى وتحقيق النمو، وأكوا على أهمية شفافية البلدان فى طرح البيانات الصحية لديهم.


كورونا

السعودية

الملك سلمان

وزير الخارجية السعودى

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