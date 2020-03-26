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وزير النقل يعلن دخول برج كفر الدوار الخدمة بمشروع تحديث إشارات السكة الحديد

الخميس، 26 مارس 2020 10:12 ص
وزير النقل يعلن دخول برج كفر الدوار الخدمة بمشروع تحديث إشارات السكة الحديد دخول برج كفر الدوار الخدمة
كتب رضا حبيشى

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أعلن وزير النقل  كامل الوزير دخول برج كفر الدوار الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد القاهرة الاسكندرية بطول 208 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS)  والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة  4 SILL وبطول 208 كم.
وأوضح الوزير  أن المشروع يتكون من (١٩ برج رئيسي و ١٤ برج ثانوي و 80 مزلقان ) و أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 74% و تم حتى الآن دخول عدد 8 أبراج رئيسية الخمة وهي ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود – ابوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار ) و 8 أبراج ثانوية و ٣٩ مزلقان الخدمة  لافتا الى أن برج كفر الدوار يتحكم في 44 سيمافور ضوئي وعدد ٥ مزلقانات تعمل أتوماتيكيا وعدد ٢٣ موتور تحويلة.
   وأشار وزير النقل  إلى أن تحديث  نظم اشارات السكك الحديدية يهدف  إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم ) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات  في اليوم،وتحقيق أعلى معدلات  السلامة والامان مضيفا أن تحديث والاتصالات يتضمن متابعة لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
ولفت الوزير إلى أنه جاري ومخطط تنفيذ  مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 37 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.
 
 


 
دخول برج كفر الدوار الخدمة بمشروع تحديث إشارات خط سكك حديد القاهرة - الإسكندرية (1)
 

دخول برج كفر الدوار الخدمة بمشروع تحديث إشارات خط سكك حديد القاهرة - الإسكندرية (2)
 

دخول برج كفر الدوار الخدمة بمشروع تحديث إشارات خط سكك حديد القاهرة - الإسكندرية (3)
 

دخول برج كفر الدوار الخدمة بمشروع تحديث إشارات خط سكك حديد القاهرة - الإسكندرية (4)
 

 


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