اليوم السابع
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وزير الصحة التونسى يعلن عن خطة وطنية لحصر تفشى فيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 03:13 م
وزير الصحة التونسى يعلن عن خطة وطنية لحصر تفشى فيروس كورونا كورونا ارشيفية
ا ش ا

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 أعلن وزير الصحة التونسي الدكتور عبد اللطيف المكي، عن خطة وطنية لحصر أعداد وأماكن تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، سيتم البدء في تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات في غضون أيام.
وقال المكي - في مداخلة هاتفية اليوم /الخميس/ للإذاعة الوطنية التونسية - إن الخطة تحت مسمى "أوقفوا الكورونا" تكون من خلال استقصاء عبر الهاتف وطرح عدة أسئلة على المواطنين عبر الرسائل النصية للإجابة عنها للحصول على معطيات تفيد الوزارة في مواجهة تفشي الفيروس.
وأوضح الوزير أن تلك الأسئلة ستكون حول أعراض كورونا ودرجة الحرارة الحالية وسبب ارتفاعها إذا كانت مرتفعة، وهو ما سيفيد في مواجهة المرض وكذلك الدراسات من خلال معالجة أكثر من 10 ملايين إجابة.
وحول التطورات الجديدة حول وضع الفيروس في البلاد، أكد أن عدم الالتزام بالحظر الذاتي في الأيام الماضية سيظر في زيادة أعداد المصابين خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن الالتزام بالحظر وبإجراءات الوقاية من شأنه أن يظهر في انخفاض عدد المصابين ولكن بعد نحو 10 أيام من الآن.
وكشف وزير الصحة التونسي عن قبول عرض قدمه أحد رجال الأعمال بتقديم طائرتين مسيرتين بكاميرات حرارية "وهي تقنية استخدمتها الصين" تستطيع الكشف عن حرارة الأشخاص المرتفعة في الأسواق والتجمعات السكانية.
وكان المكي، أعلن أمس الأربعاء تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 173 حالة إصابة من إجمالي 1454 تحليلا مخبريا، محذرا من بداية انتشار "العدوى الأفقية" في تونس بسبب عدم الالتزام بالحجر الصحي الشامل المفروض على البلاد.

عبد اللطيف المكي

فيروس كورونا

كاميرات حرارية

تونس

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