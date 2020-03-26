وزير السياحة يجتمع بمجلس المتحف المصرى الجديد لبحث التدابير الوقائية ضد كورونا

كتبت آمال رسلان

اجتمع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار بمقر المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية، بأعضاء مجلس إدارة المتحف، لمناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمشروع وخطة العمل به خلال الفترة المقبلة في ظل التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وخلال الاجتماع الذى عُقد عصر أمس، استعرض اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، الوضع الحالى للمشروع وما آلت إليه جميع الأعمال تمهيدا للانتهاء من المشروع، كما تم مناقشة العروض المقدمة لتنفيذ مشاريع الواقع الافتراضى داخل المتحف وأسعار تذاكر الزيارة.



وقد وافق مجلس الإدارة علي منح الزائرين المصريين الذين تجاوزت أعمارهم سن 60 عاما فيما يزيد، تخفيض بنسبة 50%، على أسعار تذاكر دخول المتحف وإعفاء الزائرين المصريين والأجانب من ذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم من دفع رسوم تذكرة الدخول على أن يدفع المرافق تذكرة كاملة، ونظراً لحجم المتحف ومساحات قاعاته الواسعة وفي ظل توقعات برغبة البعض بزيارة المتحف على أكثر من يوم، سيتم استحداث تذكرة لمدة يومين متتاليين، على أن يكون سعرها بتخفيض قدره 20% على إجمالى سعر التذكرتين.



كما قرر مجلس الإدارة أيضا أن تقوم إدارة المتحف بتحديد تواريخ وتوقيتات محددة لاستقبال زيارات الرحلات المجانية للمدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية.



وفى إطار قرار مجلس الوزراء بتخفيض العمالة فى جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قرر مجلس إدارة المتحف المصرى الكبير بتخفيض عدد العاملين بالمشروع ابتداءً من يوم أمس الأربعاء الموافق 25 مارس حتى 8 ابريل 2020 مع الاستمرار فى الأعمال تمهيدا للانتهاء من المشروع.



جدير بالذكر أن أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير هي:



60 جنيها للمصريين و 500 جنيه للأجانب للتذكرة الشاملة وتشمل زيارة القاعات الرئيسية للمتحف وقاعة الملك توت عنخ أمون و50 جنيها للمصريين و 400 جنيها للأجانب لزيارة قاعة الملك توت عنخ أمون فقط و30 جنيها للمصريين و 200 جنيها للأجانب لزيارة القاعات الرئيسية فقط و 50 جنيها للمصريين و 60 جنيها للأجانب لزيارة المسلة المعلقة، علي ان تكون سعر تذاكر دخول المتحف للطلاب المصريين 30 جنيها و تذكرة دخول المسلة المعلقة 40 جنيها، وسيُمنح الطالب الأجنبي تخفيض 50% على أسعار دخول المتحف والمسلة للزائر الأجنبى.