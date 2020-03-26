اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يستعرضان خطة تطوير إدارة المخلفات بالمحافظة

الخميس، 26 مارس 2020 10:26 ص
وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يستعرضان خطة تطوير إدارة المخلفات بالمحافظة لقاء وير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية
كتب على عبد الرحمن

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استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وذلك بمقر الوزارة ، وتم خلال اللقاء متابعة آخر المستجدات الخاصة بتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والتى تتضمن إنشاء مصانع معاجلة وتدوير المخلفات والمدفن الصحى الآمن ورفع التراكمات اليومية، كما تم إستعراض البرتوكول الثلاثى المزمع توقيعه بين الوزارة والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مصنع لتدوير المخلفات بمنطقة سندوب بطاقة يومية 1200 طن بأحدث التكنولوجيات فى هذا المجال، وتأهيل مقلب القمامة الحالى .

ومن جانبه أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الحكومة تسعى لوضع حلول وخطط مستدامة لمشكلة القمامة فى كافة محافظات الجمهورية ومن بينها محافظة الدقهلية بالتعاون مع الوزارات المعنية، خاصة فى ظل تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة.

كما تابع وزير التنمية المحلية الجهود الجارية بالمحافظة لرفع كافة المخلفات المتولدة يومياً والتخلص الآمن منها بالمدفن الصحى بمنطقة قلابشو، والعمل على طرح خدمات المعالجة لباقى مصانع التدوير من خلال شركة متخصصة ودعم المحافظة بمحطات وسيطة متحركة.

وشهد اللقاء أيضاً متابعة جهود المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا فيما يخص الاجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، وعلى رأسها الإجراءات الخاصة بعمليات التعقيم والتطهير للمنشأت الحكومية ومبانى مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية وكذا تنفيذ قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء بكل حزم وحسم فيما يخص الرقابة على الأسواق لمنع أى ممارسات احتكارية أو ارتفاع لأسعار السلع الغذائية الأساسية وكذا إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والمطاعم، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل وكذا القرارات الجديدة الخاصة بحظر التجوال وتحديد مواعيد وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة .

كما استعرض الوزير شعراوى مع المحافظ جهود تقييم قيادات الإدارة المحلية بكافة المراكز والمدن والوحدات المحلية للإستعانة بأفضل العناصر الموجودة بما يعود على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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التنمية المحلية

محافظ الدقهلية

المخلفات الصلبة

اخبار الدقهلية

اخبار مصرية

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