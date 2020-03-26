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وزير التعليم: إعلان الإطار العام للمشروع البحثى للطلاب 2 إبريل

الخميس، 26 مارس 2020 10:24 م
وزير التعليم: إعلان الإطار العام للمشروع البحثى للطلاب 2 إبريل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة من الطلاب، موضحا أنه يوم 2 أبريل 2020: سيتم الإعلان عن الإطار العام للمشروع البحثى المطلوب وكيفية تصحيحه، على أن يتم تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة يوم 5 أبريل 2020.

وحذر الوزير من الغش بين الطلاب فى عمل المشاريع (البحث)، قائلاً: "سيتم استبعاد المشاريع (الأبحاث) المتطابقة، لأن ذلك يعد عملاً غير قانونيًا وغير أخلاقيًا".

وبالنسبة لأبنائنا الطلاب بالخارج، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة الدخول إلى المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) من الخارج، وذلك في سبعة دول هي: "الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، الأردن، لبنان، إيطاليا"، خلال الأسبوع المقبل.


التربية والتعليم

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