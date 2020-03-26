اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 04:25 ص
خالد صلاح
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وزيرة خارجية إسبانيا تؤكد دعم بلادها لجهود تونس فى مكافحة "كورونا"

الخميس، 26 مارس 2020 04:00 ص
وزيرة خارجية إسبانيا تؤكد دعم بلادها لجهود تونس فى مكافحة "كورونا" وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا جونزاليس لايا
أ ش أ

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أكدت وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا جونزاليس لايا، دعم حكومة بلادها للجهود التى تبذلها تونس لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته الصحية والاقتصادية.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية، الأربعاء، أن الوزير نور الدين الريّ، تلقى مكالمة هاتفية من نظيرته الإسبانية، أكدت خلالها حرص بلادها، "إنطلاقا مما يجمعها من روابط صداقة وتعاون متينة بتونس، على مواصلة دعم تونس على المستوى الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي والمتعدد الأطراف لمجابهة التحديات التنموية والاقتصادية التي تعترضها".
وأضافت أن المحادثة تناولت أيضًا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، ولا سيما تكثيف التعاون لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، في متابعة لما تم التأكيد عليه خلال المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس التونسي قيس سعيد مع ملك إسبانيا فيليب السادس بتاريخ 22 مارس الجاري.
من جهته، جدد وزير الخارجية التونسي تضامن بلاده مع الشعب الإسباني الصديق في مواجهة جائحة كورونا، معربا عن ثقته في قدرة الحكومة الإسبانية على احتواء هذه الآفة.


إسبانيا

تونس

فيروس كورونا

وزيرة الخارجية الإسبانية

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