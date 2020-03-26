اليوم السابع
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وزيرة الهجرة: توفير أوتوبيسات لنقل الراغبين فى العودة من السودان

الخميس، 26 مارس 2020 02:15 م
وزيرة الهجرة: توفير أوتوبيسات لنقل الراغبين فى العودة من السودان السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج
كتب محمود راغب

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قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه قد تم توفير أوتوبيسات لنقل الطلبة والمواطنين الراغبين في العودة من السودان عقب وصولهم لمعبر قسطل الحدودي.

يأتى ذلك في ضوء تلقي وزارة الهجرة استغاثات جديدة من عدد من الطلاب والمصريين العالقين بجمهورية السودان، وإشارتهم إلى وصولهم للحدود السودانية ورغبتهم في العودة إلى مصر.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أنه تم التنسيق مع  كافة أجهزة الدولة في البلدين "مصر والسودان" خاصة وزارة الصحة والسفارة المصرية بالسودان؛ للاتفاق على فتح المعبر للسماح للمصريين الراغبين في العودة إلى مصر؛ حيث تم استقبال أوتوبيس الأحد الماضي إضافة إلى تخصيص عدد آخر من الاتوبيسات اليوم لنقل العالقين.

ودعت وزارة الهجرة المصريين بالسودان إلى التنسيق مع القنصلية بالخرطوم أو وزارة الهجرة، قبل التحرك للمعابر الحدودية، لتنسيق العبور مع الجهات المعنية بدولة السودان؛ ليتم فتح المعابر المشتركة وحتى لا يظل  الطلاب والمواطنون عالقين علي الحدود.

ومن جانبه، أضاف اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات المصرية بالخارج، أنه في إطار التعاون مع منظمات المجتمع المدني والشراكات مع القطاع الخاص فقد تم التواصل مع المهندس تامر وجيه سالم رئيس مجلس إدارة مجموعة برايم مصر- (Prime Group Egypt)؛ للتنسيق وتوفير أوتوبيسات لنقل المصريين إلى القاهرة من معبر قسطل الحدودي.
وأكد مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات المصرية بالخارج، أن الوزارة على تواصل دائم مع المصريين بالخارج، وأننا لن ندخر جهدًا لتقديم كافة المساعدات والتسهيلات لهم، موضحا أننا نتلقى الاستفسارات والشكاوى من خلال القنوات الشرعية للوزارة، على وسائل التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي للوزارة، واستقبال رسائل وطلبات المواطنين على مدار الساعة من خلال استمارة البيانات الإلكترونية التالية:
‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKRxP4OoLfJlbB7xbYX-I2fxFalP4HSgQULhjBtAOiBH-w8Q/viewform
أو البريد الإلكتروني: Egyexpcare2020@gmail.com.
كذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210.




 


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