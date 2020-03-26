اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 12:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة فى "تحدى الخير" لمواجهة كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 10:40 ص
وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة فى "تحدى الخير" لمواجهة كورونا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم؛ لمساعدتهم وقيام المجلس من خلال فرعه بمحافظة الفيوم فى توزيع الدعم الذى تقدمه السفيرة نبيلة مكرم إلى عدد 50 من الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، والتى تعد من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.
 
كانت السفيرة نبيلة مكرم، قد أعلنت عن مشاركتها في حملات دعم الأسر الأكثر احتياجا، وقبولها لتحدى الإعلامى والمحامى الدولى، الدكتور خالد أبو بكر، برعاية خمسين أسرة من المحافطات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، من محافظتي الفيوم والغربية بواقع 50 أسرة بكل محافظة، اتصالا بالمبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة".
 
وجاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في دعم الأسر الأكثر احتياجا، لتكون مثالا يحتذى به غيرها في مساعدة الأسر المتضررة من تبعات وإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
وبدورها، دعت وزيرة الهجرة المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة، وإرسال تبرعاتهم من خلال حساب صندوق "تحيا مصر" الذي أعلن عنه مجلس الوزراء والخاص بمواجهة الكوارث والأزمات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بكل البنوك المصرية، سويفت كود:
‏CBEGEGCXXXX
اسم الحساب:
صندوق تحيا مصر 037037 - مواجهة الكوارث والأزمات
 
وأشادت وزيرة الهجرة بإبداء عدد من المصريين بالخارج رغبتهم بالتبرع لمساعدة جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا، لافتة إلى أن هذه الروح الوطنية من المصريين بالخارج للتكاتف مع المؤسسات الحكومية فى مواجهة هذه الأزمة العالمية، ليس بجديد عليهم.
 
وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لها سلبيات كثيرة، وعلى إثرها فقدت كثير من الأسر عوائلها، وأثنت على المواطنين، الذين يعملون على إعلاء قيم الرحمة والإنسانية والعطاء، فى ظل ما تشهده مصر وباقى دول العالم من أزمات، مؤكدة أنه "بالرحمة والمحبة ربنا هيباركلنا فى اللى بنعمله ويحافظ علينا وعلى بلدنا".
 
وكان ظهور فيروس كورونا المستجد في مصر، قد تسبب في صدور عدد من القرارات لمنع انتشاره، الأمر الذي أدى إلى تأثر دخل عدد من الأسر ولو بشكل مؤقت، ومن هنا انطلقت المبادرة دعم هذه الاسر هدفها التكفل بعدد من الأسر الفقيرة، وتشجيعهم على المكوث بالبيت دون الحاجة للنزول لكسب قوت يومهم، في وقت يخشى فيه الجميع من تفشي الوباء، بدرجة يصعب السيطرة عليه.
 

الهجره

وزيره الهجره

نبيله مكرم

كورونا

المصريين فى الخارج

فيروس كورونا

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة الهجرة: الكشف الطبى على كل مصرى عائد من الخارج

الخميس، 26 مارس 2020 10:13 ص

وزيرة الهجرة للمصريين فى الخارج: ربنا هيحمينا وهيحمى بلدنا ومش هنسيب ولادنا

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:20 م

وزيرة الهجرة للكيانات المصرية بالخارج: راعوا المصريين العالقين ولبوا طلباتهم

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:40 م

وزيرة الهجرة: طائرتان من لندن للقاهرة لإجلاء المصريين العالقين ببريطانيا

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:25 م

وزيرة الهجرة تتواصل مع سفيرنا بباكستان بعد طلب مواطنة العودة إلى البلاد

الأحد، 22 مارس 2020 10:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة