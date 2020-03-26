وزيرة الهجرة: الكشف الطبى على كل مصرى عائد من الخارج

كتب سمير حسنى

أكدت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، إجراء الكشف الطبى على كل مصرى عائد من الخارج، داعية المصريين فى الخارج للالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تتم بكل دولة، جاء ذلك فى مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" والذى تقدمه خلود زهران على شاشة "اكسترا نيوز" اليوم الخميس.

وكشفت وزيرة الهجرة عن أن السعودية أكثر الدول التى عاد منها مصريين بعد أزمة الكورونا بعد موافقة السعودية على تيسير 5 خطوط طيران، مشددة على أن القيادة السياسية تؤكد دائما أن المواطن المصرى يأتى أولا، مناشدة الكيانات المصرية فى الخارج مساعدة البعثات الدبلوماسية فى حصر أعداد المصريين بالخارج.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، قالت فى رسالة للمصريين العالقين بماليزيا وأندونيسيا وسنغافورة:" احنا معاكوا وبناشد الجاليات هناك مساعدتكم، لافتة إلى أنه يوجد فى بالى 27 عالقا ونحن على تواصل دائم للتوصل لخط طيران لعودتهم.



وقامت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال بث مباشر على صفحة الوزارة، بالإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بالمصريين العالقين نتيجة الإجراءات التى اتخذها عدد كبير من دول العالم لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، الشكر لدولة الإمارات لما تقدمه للعالقين هناك، مطمئنه المصريين بالإمارات الذين سقطت إقامتهم:"الإمارات ستجدد هذه الإقامة وستتيح لكم الشرعية الكاملة اطمنوا"، لافتة إلى أن الإمارات مخصصة موقع للتواصل مباشرة مع وزارة الخارجية الإماراتية لتسهيل عودة من يحملون الإقامة مرة أخرى فى إشارة منها للمصريين الذين يحملون إقامة بالامارات وعالقين فى دولة أخرى.





ووجهت وزيرة الهجرة رسالة للمصريين بالخارج، قائلة:" ربنا هيحمينا وهيحمى بلدنا ونمر بظروف صعبة لم نكن نتخيلها ولكن تأكدوا ربنا عادل ورحيم وهينصرنا وهنعدى الأزمة وشغالين بقلب الأب والآم واحنا معاكوا ومش بنسيب ولادنا فى الخارج".