اليوم السابع
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وزيرة البيئة: خفض تلوث الهواء والتخلص الآمن من المخلفات لمواجهة كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 10:45 ص
وزيرة البيئة: خفض تلوث الهواء والتخلص الآمن من المخلفات لمواجهة كورونا الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خطة الوزارة للمشاركة فى مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، منها: وزارات الصحة والتنمية المحلية والاتصالات والتعليم العالى والبحث العلمى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.
 
وأكدت ياسمين، فى بيان، أنه بالتوازى مع قيام وزارة البيئة بمهامها الأصيلة فى الحد من مصادر التلوث وتحسين نوعية البيئة وصون الموارد الطبيعية، سيتم تكثيف الجهود فى عدد من المحاور لمواجهة الحالة الطارئة التى تواجهها البلاد فى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم، وتتضمن هذه المحاور خفض نسب تلوث الهواء، والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والبلدية والمخلفات الطبية، وتوعية المواطنين بالسلوكيات البيئية السليمة التى تساعد فى الحفاظ على سلامتهم. 
 
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه إضافة إلى جهود الوزارة في الحد من بؤر التلوث سيتم تكثيف الرصد البيئي المستمر لملوثات الهواء وتشديد الرقابة على مصادره المحتملة، والعمل على تخفيف الأحمال بالمنشآت الصناعية بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام. 
 
وأضافت أنه سيتم تكثيف جهود التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية للحد من احتمالية انتقال العدوى من خلال المخلفات، متضمنة العمل على نظافة الشوارع ونشر ارشادات طرق الوقاية من الفيروس بين العاملين بمنظومة النظافة حفاظا على سلامتهم، واستغلال وحدات التدخل السريع لمنظومة المخلفات بالمحليات لسرعة رفع التراكمات من الشوارع.
 
وفيما يخص التخلص الآمن من المخلفات الطبية، أكدت الوزيرة أن وزارة البيئة تتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالى للتأكد من دقة وسلامة منظومة التخلص والتداول الآمن للمخلفات الطبية، من خلال تحديد مسئول عن النفايات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية، ومتابعة سير عملية التخلص الآمن من هذه المخلفات على مدار الساعة، وتحديد مؤشرات الأداء والمهام الوظيفية لها، حيث قامت وزارة البيئة بتدريب مدربين من وزارة الصحة وعددهم 68 متدرب بعدد من محافظات الجمهورية على كيفية التداول والتخلص الآمن من المخلفات الطبية ليقوموا بدورهم في تدريب عناصر أخرى وتوسيع قاعدة العناصر المدربة على التعامل الآمن مع المخلفات الطبية، كما تم وضع خطوات تشغيلية للتخلص الآمن من المخلفات الطبية بالمستشفيات بالتعاون مع الادارة المركزية للبيئة بوزارة الصحة.
 
وأوضحت وزيرة البيئة أيضا أن الوزارة مستمرة في جهودها لتوعية المواطنين خاصة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر لنشر الوعي البيئي، بضرورة ترشيد استهلاك الموارد وعدم الإسراف فى شراء المنتجات الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية فقط، والطرق السليمة لحفظ الطعام المتوفر لديهم لضمان عدم تلفه والاستفادة منه، وذلك للحد من كمية المخلفات الناتجة وللمساهمة فى توافر المنتجات واتاحتها للجميع، مشيرة إلى أنه سيتم استغلال كافة الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر رسائل التوعية بين المواطنين.
 
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة التكاتف بين أبناء الدولة حكومة وشعب للعبور بأمان من هذه المحنة الطارئة التي يواجهها العالم أجمع، من خلال التزام الجميع بالدور المنوط له.

كورونا

مخلفات

تلوث الهواء

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