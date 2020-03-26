وزارة الصحة العراقية تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وفيما قرر الجيش العراقى، إغلاق أى منطقة بالكامل تظهر فيها إصابات بفيروس كورونا، ووذلك للسيطرة على انتشار الفيروس داخل البلاد.
وزارة الصحة العراقية تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كوروناالخميس، 26 مارس 2020 02:25 م
إصابات كورونا - أرشيفية
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