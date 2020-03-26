وزارة الصحة السودانية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أكدت وزارة الصحة السودانية، عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، عدا الإصابات الثلاثة التى كان أُعلن عنها فى الأيام الماضية، وتوفيت إحداها، وقالت وزارة الصحة السودانية - فى بيان مساء اليوم /الخميس/ - إن اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية، استعرضت تقارير الوضع الوبائى العالمى والمحلى لوباء كورونا، حيث أشارت التقارير إلى عدم تسجيل السودان لحالات جديدة.

وأوضحت التقارير أن جملة حالات الاشتباه بمراكز العزل بالسودان، حتى أول أمس، بلغ 13 حالة اشتباه، فيما جرى إخراج 42شخصا من الحجر بعد أن أثبتت الفحوصات سلامتهم.



وفى غضون ذلك، أكدت الشرطة السودانية، فى تصريح صحفي، أن قرار وقف السفر البرى بين الولايات، الذى دخل حيز التنفيذ مساء اليوم، يشمل حافلات ومركبات نقل الركاب، وأيضا السيارات الخاصة، تنفيذا لقرارات حالة الطوارئ الصحية الاستثنائية للحد من خطورة وانتشار فيروس كورونا.



وناشدت الشرطة المواطنين بضرورة الاستجابة للتوجيهات والقرارات الموضوعة لصالح المجتمع والأفراد، مشددة على التعامل القانونى الصارم مع مخالفى تلك القرارات.



من جانبه، قال عضو مجلس السيادة بالسودان صديق تاور - فى مؤتمر صحفى اليوم - إن اللجنة العليا للطوارئ الصحية برئاسة الفريق الركن ابراهيم جابر عضو مجلس السيادة السوداني، ناقشت التقرير المقدم من وزارة الصحة الاتحادية عن آخر التطورات بشأن جائحة كورونا، ومستوى التجهيزات بالمستشفيات ومراكز الإيواء والعزل .



وأضاف أن الاجتماع استعرض عملية حظر التجول وتعليق السفر من وإلى الولايات وتداعياتها على المواطنين، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات وزارة الصحة وإتباع الارشادات الصحية المعلنة، واستقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية.



من جهته، دعا وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى نصر الدين مفرح - فى تصريح صحفى - أئمة المساجد والدعاة والمصلين، إلى إقامة صلاة الجمعة غدا خارج قاعات الصلاة بالمسجد، باعتبار أنها تتزامن مع أخطر مراحل نمو وتطور الفيروس، موجها بتقصير وقت الخطبة والصلاة وجعلها فى حدود عشر دقائق أو أقل منعا للازدحام، مع ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين وغسلهما عند الخروج إلى المسجد.