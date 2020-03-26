اليوم السابع
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وزارة الصحة السودانية: لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

الخميس، 26 مارس 2020 05:12 ص
وزارة الصحة السودانية: لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وزير الصحة السودانى أكرم التوم
أ ش أ

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أكدت وزارة الصحة السودانية، عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، عدا الإصابات الثلاثة التى كان أُعلن عنها فى الأيام الماضية، توفيت أحدها.
وقالت وزارة الصحة السودانية، فى بيان مساء اليوم الأربعاء، إن اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية، استعرضت فى اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة وكيل الوزارة رئيس اللجنة الدكتورة سارة عبد العظيم، تقارير الوضع الوبائي العالمي والمحلي لوباء كورونا، حيث أشارت التقارير إلى عدم تسجيل السودان لحالات جديدة.
وأوضحت التقارير، أن جملة حالات الاشتباه بمراكز العزل بالسودان، حتى أول أمس، بلغ ٢٠حالة اشتباه، فيما تم إخراج ٣٢ شخصا من العزل بعد أن أثبتت الفحوصات سلامتهم.
ولفتت التقارير إلى عدم وصول قادمين عبر مطار الخرطوم جراء إغلاق الاجواء السودانية أمام حركة الطيران، ضمن الإجراءات الاحترازية للتحكم في الوباء.


السودان

وزير الصحة السودانى

كورونا

كورونا فى السودان

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