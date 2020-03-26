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وزارة الاتصالات: 6.76 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد

الخميس، 26 مارس 2020 03:35 م
وزارة الاتصالات: 6.76 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد مكاتب البريد
كتبت هبة السيد

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كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تقريرها الربع سنوى، عن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، عن وصول  قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد إلي 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قسمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018. 
 
وأشارت الوزارة أيضا فى تقريرها إلي ارتفاع عدد مكاتب البريد الحكومية إلي 3981 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 3967 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018 بمعدل، فيما يصل متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو 24.993 ألف مواطن بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 ،مقارنة بنحو 23.165 الف مواطن خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2018  وبمعدل نمو سنوي 7.89%.
 
وكانت الهيئة القومية للبريد، قد أعلنت عن تقديم الخدمات المالية التالية فقط خلال الفترة الحالية عبر مكاتبها على مستوى الجمهورية، وهي خدمات صرف المعاشات وخدمات صرف المرتبات وخدمات الحسابات الجارية والتوفير "سحب وإيداع" وخدمات الحوالات المالية الفورية وخدمات صرف المستحقات المالية وجميع خدمات التحصيل بأنواعها.
 
كما كانت قد قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها والتى تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام لتصبح 8.5% بدلًا من 9.25% وذلك اعتبارا من 19 مارس 2020 بناء على قرار البنك المركزى بتخفيض سعرى عائد الايداع والاقراض، وكذا تخفيض بنك الاستثمار القومى الفائدة على وديعه الهيئة لديه بمقدار 1%.

الهيئة القومية للبريد

صرف المعاشات

وزارة الاتصالات

خدمات مالية

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