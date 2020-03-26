وثائق مسربة تكشف علاقة مسئول فى تنظيم القاعدة بالرئيس التركى أردوغان

كتب: أحمد علوى

قام ياسين القاضي، المدرج على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية والأمم المتحدة لانتمائه لتنظيم القاعدة، بنقل معلومات استخباراتية في صيف 2013 إلى حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا، من أجل إطلاع الرئيس التركي ورئيس المخابرات التركية على آخر المستجدات في سوريا.

وفقا لنص عمليات التنصت السرية، الذي أطلع عليه موقع نورديك مونيتور، فإن ياسين القاضي والمعروف باسم أسامة قطب (ابن شقيق القيادي الإخواني الراحل سيد قطب) قد أجرى مكالمة هاتفية مع حسن دوغان، كبير موظفي أردوغان، حول نقل المعلومات الاستخبارية حول آخر المستجدات في سوريا، وقال قطب إن رئيسه يريد نقل المعلومات بشكل عاجل إلى أردوغان ورئيس وكالة المخابرات التركية هاكان فيدان.

قال قطب لدوغان، فيما وصفه بأنه تكرار حرفي للرسالة التي أرسلها رئيسه القاضي:" إذا لم يكن هناك تدخل عاجل، فسوف تسقط حمص في سوريا المجاورة خلال أسبوع"، وأضاف أن الرسالة الثانية كانت أنه سيتم تشكيل دولة جديدة على طول المنطقة الحدودية عندما يحدث ذلك.

حسب تقرير نورديك مونيتور ليس من الواضح في التسجيلات ما هي الدولة الجديدة التي يقصدها قطب.