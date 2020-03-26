وكان الرئيس الفنزويلي مادورو قد أكد أنه "سيأمر بالقبض على زعيم المعارضة خوان جوايدو، بمجرد أن يصدر بذلك مسوغ قانوني"، وأعلن نيكولاس مادورو، أن حكومته لم تأمر بعد باعتقال زعيم المعارضة، خوان جوايدو، بسبب عدم إصدار القضاء حكما بهذا الشأن، مشيرة إلى أن ذلك سيحدث يوما ما، وقال مادورو، فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية،إن زعيم المعارضة المدعوم من الغرب سوف يعتقل عندما يقر النظام القضائى بضرورة سجنه عقابا على جميع الجرائم التى اقترفها، وذلك بعد 3 أيام من عودة جوايدو من جولته فى الولايات المتحدة وأوروبا، متابعا "أن هذا اليوم لم يأت بعد، لكنه سيأتي".

 