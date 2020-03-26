نقيب التمريض: 19 ممرضة أصيبت بالكورونا ونتابعهم على مدار الساعة

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إن هناك 19 ممرضة أصيبت بفيروس الكورونا ويتم متابعتهم على مدار الساعة، مشيرة إلى أنهم أصيبوا في أماكن مختلفة وآخرهم بمستشفى خاصة وحالة خرجت من مستشفى حميات امبابة و حالات من دمياط.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "التاسعة"، عبر التليفزيون المصرى، مع الإعلامي وائل الإبراشى، أن الممرضات اعتادوا على العمل تحت ضغط ولكن هذه المرة الأزمة زيادة، لافتة إلى أن الممرضات تشعر أنها في مهمة قومية وأنها رسالة أكثر من أنها وظيفة. وذكرت نقيب التمريض، أنه حدثت حالة تعدي على ممرضة من شخص أراد كمامات من استقبال مستشفى الحامول بكفر الشيخ، وأصيب الممرضة بكسر.