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نقيب أطباء كفر الشيخ: حالة إمام المسجد مستقرة وأنصح أهالى دقلت بالتزام منازلهم

الخميس، 26 مارس 2020 08:14 م
نقيب أطباء كفر الشيخ: حالة إمام المسجد مستقرة وأنصح أهالى دقلت بالتزام منازلهم الدكتور عمرو أبو سمرة نقيب الأطباء بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكد الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، أن حالة المريض المصاب بفيروس كورونا، والذى ثبتت التحاليل إيجابية الحالة، وأنه يبعث برسالة طمأنة لأهالى قرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ، يطمأنهم على حالة " ا.ع.ب " 63 سنة ، ويعمل إمام وخطيب بالمملكة العربية السعودية، وتم نقله لمستشفى العجمى بالإسكندرية.

وأضاف نقيب الأطباء، أنه يطالب أهالى القرية بإلتزام منازلهم ، وعزل أنفسهم لمدة 14 يوماً ، خصوصا كبار السن والمرضى ، التزاما تاما ، لا خروج إلا للضرورة القصوى ولا داعى للخوف ، واعلموا أن الحرص والالتزام واتباع التعليمات أهم كثير من الخوف والانزعاج ، وإذا شعر أحدكم بالأعراض لا قدر الله ، عليكم التوجه فورا لمستشفى حميات كفر الشيخ بالإسعاف ، وحدكم دون مرافقة أحدا ، نجاكم الله من كل مكروه وعافانا الله من الوباء والبلاء.

يذكر أن نتيجة التحاليل التى تم سحبها بمستشفى الحميات بكفر الشيخ ، من الإمام القادم من المملكة العربية السعودية ، ثبتت إصابته بفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد ، وتم نقلة لمستشفى العجمى بالإسكندرية .

وكان قسم الاستقبال بمستشفى الحميات بكفر الشيخ قد استقبل " ا. ع ب. " 63 عام ، مقيم قرية دقلت ، ويعمل إمام وخطيب بالسعودية ، وبتوقيع الكشف المبدئى عليه شك الطبيب المعالج باحتمالية إصابته بفيروس كورونا المستجد ، وأمر الطبيب المعالج بحجزه بقسم العزل بالمستشفى وسرعة سحب العينة وسرعة إرسالها للمعامل المختصة لمعرفة ما إذا كان مصاب بالفيروس من عدمه .

وبعد إيجابية عينة التحليل والتأكد من إصابة المريض ، أمر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، بسرعة نقل المريض بواسطة سيارة إسعاف مجهزه ومخصصة لنقل المريض لمستشفى العجمى بالإسكندرية .

كما كلف بسرعة تعقيم المستشفى بالكامل وسرعة أخذ الحيطة والحذر لمنع نقل الإصابة.


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