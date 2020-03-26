اليوم السابع
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نقابة الأطباء تخصص رقما لتلقى بلاغات أعضائها حال إصابتهم بعدوى كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 10:48 ص
نقابة الأطباء تخصص رقما لتلقى بلاغات أعضائها حال إصابتهم بعدوى كورونا نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة الاجتماعية، بالنقابة العامة للأطباء، عن تخصيصها لرقم واتساب 01008447501، لتلقى بلاغات أعضائها، حال إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، لتقديم كافة المساعدات للأطباء، على مستوى الجمهورية.
 
كانت النقابة العامة للأطباء، قد تلقت مجموعة من الملاحظات لأطباء فى بعض جهات تقديم الرعاية الصحية، وحيث أن تطبيق قواعد مكافحة العدوى بدقة فى الظروف الحالية، هو شىء هام جدا، ليس فقط لحماية الأطباء والفرق الطبية ولكن الأهم هو لمحاصرة عدوى الكورونا وتحاشى ان تتحول المستشفيات من مكان للاستشفاء الي مكان لنشر العدوى، وخصصت رقم واتس آب ( 01095111247 )، لتواصل الأطباء مع نقابتهم  حال استمرار عدم توفر المستلزمات في أى منشأة صحية حتى يتم التنسيق مع المسؤولين لحل المشكلة.
 
وطالبت نقابة الأطباء، الجهات المسئولة بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، لضرورة التأكد من توفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى بجميع المرافق الطبية، مع ضرورة إعلان البرتوكول العلمى الموحد لطريقة تطبيق هذه القواعد، مع التأكيد على جميع مديرى المنشآت الطبية لضرورة متابعة تطبيق بروتوكول قواعد مكافحة العدوى وكيفية استخدام الواقيات الشخصية لجميع فئات الفريق الطبى وكل المتعاملين مع الحالات المشتبهة والمرضية (قناع عادى – قناع عالى الحماية – قفازات – غطاء رأس – مريلة واقية – نظارة واقية ......)، وذلك لضمان الوقاية لمقدمى الخدمة الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا بداخل المنشآت الطبية حماية للوطن.
 
ووجهت نقابة الأطباء، رسالة لجميع أطباء مصر، قائلة: إن هذه أيام تاريخية تمر بها بلادنا، وحرب ضروس كتبت على وطننا، ويقع على عاتقنا الدور الرئيس فى حماية بلادنا والدفاع عنها فى حربها ضد الوباء، نعلم أن المسئولية صعبة والعبء ثقيل ولكنكم لها، فلنقم جميعا بواجبنا على أكمل وجه ولنتفانى فى أداء مهمتنا الكبيرة تلبية لنداء الوطن".
 
 

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