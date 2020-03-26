نقابة الأطباء تخاطب الداخلية لتسهيل تحرك أعضائها خلال حظر التجوال

كتبت آية دعبس

خاطبت النقابة العامة للأطباء، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لتوجيه الضباط المكلفين بمتابعة حظر التجوال إلى تسهيل مهمة الأطباء، وكذلك العاملين بالجهات الصحية من مستشفيات ومراكز طبية أثناء تحركهم، وتوجههم لأعمالهم دون التقيد بمواعيد حظر التجوال.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أصدرته منذ قليل، مع بدء تطبيق قرار حظر التجوال أمس الأربعاء، وردت شكاوى عديدة من الأطباء إلى النقابة، تفيد بتعرضهم لمشاكل ومضايقات ومنع من التحرك للتوجه لأعمالهم بالمستشفيات، رغم استثنائهم، كما ورد فى المادة الثالثة عشرة من قرار رئيس الوزراء للأطباء وكذلك جميع العاملين بالمستشفيات والمراكز من قرار حظر التجوال.

وقالت النقابة فى خطابها: بالإشارة للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال، إعتبارا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا ولمدة أسبوعين، ونظرا لأن العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية مستمر على مدار 24 ساعة يوميا، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين واتخاذ اجراءات مكافحة الفيروس، فقد استثنت المادة الثالثة عشرة من قرار رئيس الوزراء الأطباء وكذلك جميع العاملين بالمستشفيات والمراكز من قرار حظر التجوال، نحيطكم علما بأنه قد وردت شكاوى من بعض الأطباء بأن بعض الكمائن التى تراقب تطبيق قرار حظر التجوال قد قامت بمنعهم من التحرك للتوجه لأعمالهم بالمستشفيات.

وطالبت بتسهيل مهمة الأطباء، وكذلك العاملين بالجهات الصحية من مستشفيات ومراكز طبية في المرور والتحرك للتوجه لأعمالهم دون التقيد بمواعيد حظر التجوال.

كان قد نشر مجلس الوزراء منشورا بالفئات المستثناة من قرار حظر التجول الذى يبدأ من اليوم الأربعاء من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وتضمنت هذه الفئات الصحفيين والإعلاميين، واستمرار المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها فى تقديم الخدمات العلاجية، كما تستمر جميع وسائل الإعلام والعاملين بها فى ممارسة أعمالهم، دون التقيّد بأى من المواعيد المُقررة بالقرارات التي تم الإعلان عنها مُسبقاً.