اليوم السابع
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نائب محافظ القليوبية يتفقد مستشفى 23 يوليو لمتابعة جاهزيتها لمكافحة العدوى

الخميس، 26 مارس 2020 08:39 م
نائب محافظ القليوبية يتفقد مستشفى 23 يوليو لمتابعة جاهزيتها لمكافحة العدوى نائب محافظ القليوبية خلال جولته بالمستشفى
القليوبية إبراهيم سالم

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أجري الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، زيارة مفاجئة لمستشفى ٢٣ يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة، يرافقه العميد خالد كشك رئيس المدينة، وذلك لمتابعة جاهزية المستشفى وتطبيقها لاشتراطات مكافحة العدوى، وذلك بتكليف من اللوء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد "حماد"، في تصريحات صحفية، أنه تم خلال الجولة المرور على قسم الاستقبال والأقسام الداخلية وغرف العزل والمعمل وقسم الأشعة ومتابعة إجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفى، والتأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة للنزلاء بها.

واتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.

 

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