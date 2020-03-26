ومن المقرر أن يبدأ الفريق التحقق من الأخبار الكاذبة حول عدد الأشخاص المصابين في روسيا والأنباء الأخرى الكاذبة التي تثير الذعر على الإنترنت، بما في ذلك الرسائل التى يتداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى عبر تطبيق (الماسنجر).