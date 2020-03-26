موجز الاقتصاد ..مجموعة العشرين: ضخ 5 ترليونات دولار لحماية الاقتصاد العالمى

كتب أحمد حسن

نشر موقع "اليوم السابع" مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الخميس ،أبرزها قرار قادة مجموعة العشرين المتعلق بضخ 5 تريليونات دولار لحماية الاقتصاد العالمى، وكذلك ارتفاع أسعار الذهب بمقدار 12 جنيها وعيار 21 يسجل 712 جنيها للجرام، وتصريح وزارة الاتصالات المتعلق براتفاع عدد المشتركين بخدمات التليفون المحمول والأرض لـ104 مليون مشترك، وغيرها من الأخبار ..

قادة مجموعة العشرين: ضخ 5 ترليونات دولار لحماية الاقتصاد العالمي

أعلن قادة مجموعة العشرين: "نحن ملتزمون باستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، وتحقيق النمو، وملتزمون بحماية الأرواح والمحافظة على الوظائف والدخل".

وأكد قادة مجموعة العشرين، على تشكيل جبهة موحدة لمواجهة جائحة كورونا، والتصدي لآثار جائحة كورونا صحيا واقتصاديا واجتماعيا أولوية بالنسبة لنا، وضخ 5 ترليونات دولار لحماية الاقتصاد العالمي.



مجموعه العشرين

وزارة الاتصالات: 104 مليون اشتراك بخدمات التليفون المحمول و الأرضى بمصر

كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول والأرضى إلي نحو 104 ملايين اشتراك بنهاية نوفمبر 2019، منهم 95 مليون اشتراك بالهاتف المحمول و9 ملايين اشتراك بالتليفون الأرضي.



وزير الاتصالات

12 جنيها ارتفاعاً في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 712 جنيها للجرام

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، إن أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، سجلت ارتفاعا للمرة الثانية، بقيمة 7 جنيهات، مشيراً إلى أن إجمالي الارتفاع في أسعار الذهب اليوم بلغ 12 جنيها للجرام ، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميا مسجلة 1621 دولار للأوقية.



سبائك ذهب

طارق الملا: انتظام عمل شاحنات نقل البترول ومحطات تموين الوقود على مدار اليوم

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية انتظام عمل شاحنات نقل المواد البترولية ومحطات تموين الوقود بنزين وسولار وغاز طيبعي على مدار اليوم لخدمة الأنشطة المستثناة من قرار حظر انتقال المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية والتى تشمل مجالات الأغذية والصحة وخدمات طوارئ الغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحى والإعلام وجميع الأنشطة المستثناة من الحظر والصادرة بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .



طارق الملا

التجارة تدرس جمع معلومات الممثلين التجاريين عن الأسواق الخارجية لدعم التصدير

تدرس نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة المعلومات المقدمة من الممثلين التجارين بالخارج حول احتياجات الدول للسلع والمنتجات المصرية خلال تلك الفترة من انتشار فيروس كورونا وذلك دعما للتصدير، والوقوف إلى جانب الصناعة المصرية فى نفاذ صادراتها إلى الخارج، فى ظل ركود الأسواق، حيث يجمع التمثيل التجارى كافة المعلومات الواردة عن الأسواق الخارجية خلال تلك الفترة وبحثها مع الوزيرة لتوجيه الصناعة نحو تصدير منتجاتها للخارج.

فريد خميس يتبرع بـ5 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر.. ويشترى أجهزة تنفس صناعى بـ2 مليون آخرين

أرسل رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، خطابا لصندوق تحيا مصر، لإعلان دعمه لجهود القضاء على فيروس كورونا المستجد من خلال التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه فى حساب الصندوق، المخصص لهذا الغرض.



فريد خميس

هالة السعيد: نحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين وتذليل أية عقبات تواجهم

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رجل الأعمال المصري كرم خليل رئيس مجلس إدارة شركة ريفايفل للخدمات الفندقية بالولايات المتحدة الأمريكية.



هاله السعيد

الرقابة المالية تتلقى طلبات لتأسيس شركات تمويل استهلاكى والترخيص بمزاولة النشاط

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، تقدم عدد من راغبي تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي بطلباتهم للهيئة على النموذج المعد وفقا لشروط وضوابط تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي ومتطلبات الترخيص بمزاولة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة لكل من شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكى، وذلك بعد أيام قليلة من تفعيل أحكام مواد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر عقب نشر القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2020 بالجريدة الرسمية.

وزارة الاتصالات: 6.76 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تقريرها الربع سنوى، عن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، عن وصول قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد إلي 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قسمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018.

"خدمات البترول البحرية" تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا بالوحدات البحرية

اتخذت شركة خدمات البترول البحرية برئاسة المهندس أشرف إمام ، مجموعة من الإجراءات الاحترازية للعاملين بمواقع الشركة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لتعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكانت الإجراءات كالتالي..