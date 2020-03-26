اليوم السابع
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منظمة الصحة العالمية: لم نرصد آى تغير فى عدوانية فيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 10:22 ص
منظمة الصحة العالمية: لم نرصد آى تغير فى عدوانية فيروس كورونا مدير عام منظمة الصحة العالمية
هند المغربي

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قالت منظمة الصحة العالمية، أنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

 

وأكد طارق ياساريفيتش المتحدث الرسمي باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس، ردا عن سؤال عما إذا كان هناك أى تغير أو تراجع في مستوى عدوانية الفيروس في مناطق مختلفة من العالم منذ بدء تفشيه من الصين أواخر العام الماضي.

 

وقال المتحدث: "لا نرصد الآن أى مؤشرت على أن مدى تأثير الفيروس على الناس يختلف حسب المنطقة. ولا يختلف من دولة أو حتى من منطقة إلى أخرى، إلا الإجراءات التى تتخذها السلطات المحلية وقدرة أنظمة الرعاية الصحية على التعامل مع الوضع".

 

وسجل في العالم حتى الآن، حسب بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، أكثر من 21 ألف وفاة، وأكثر من 472 ألف إصابة بالفيروس

 


الصحة العالمية

فيروس كورونا

كورونا

كورونا المستجد

فيروس كورونا المستجد

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