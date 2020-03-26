منظمة الصحة العالمية: سنواصل العمل مع مصر لتعزيز الوقاية من العدوى بكورونا

كتب خالد إبراهيم

أكدت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أنها اختتمت مهمتها التقنية في مصر، حول فيروس كورونا.

ونشر حساب المنظمة عبر "تويتر"، مجموعة من الصور أثناء عمل وفدها في مصر، وتواصله مع غرفة عمليات وزارة الصحة، حيث أكدت "اختتمت منظمة الصحة العالمية مهمتها التقنية في مصر حول فيروس كورونا بنتائج رئيسية عن العمل الجاد الذي يتم القيام به للسيطرة على تفشي المرض، خاصة في مجالات الكشف عن الحالات وتتبع المخالطين، والفحص المختبري، وإحالة المرضى"



أثناء عمل منظمة الصحة



بيانات الاصابات فى مصر

وتابع الحساب: "في ضوء التقارير المتعلقة بانتقال العدوى محليًا في مصر ، هناك نافذة حاسمة من الفرص للسيطرة بشكل فعال على تفشي المرض ومنع الانتقال المحلي لفيروس كورونا، مع الأخذ بنهج إشراك الحكومة بالكامل ونهج إشراك المجتمع بأكمله".



تعليمات الصحة



غرفة عمليات وزارة الصحة



مستشفى فى مصر

وأختتم: "ستواصل منظمة الصحة العالمية العمل مع مصر لتعزيز الوقاية من العدوى ومكافحتها على كافة المستويات، وتحديد الآليات البديلة لفحص المرضى، وتنسيق الاتصال الجماهيري، خاصة مع الفئات الأكثر عرضة للعدوى"