اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 04:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

منظمة الصحة العالمية: سنواصل العمل مع مصر لتعزيز الوقاية من العدوى بكورونا

الخميس، 26 مارس 2020 03:55 م
منظمة الصحة العالمية: سنواصل العمل مع مصر لتعزيز الوقاية من العدوى بكورونا أثناء عمل منظمة الصحة
كتب خالد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أنها اختتمت مهمتها التقنية في مصر، حول فيروس كورونا.

ونشر حساب المنظمة عبر "تويتر"، مجموعة من الصور أثناء عمل وفدها في مصر، وتواصله مع غرفة عمليات وزارة الصحة، حيث أكدت "اختتمت منظمة الصحة العالمية  مهمتها التقنية في مصر  حول فيروس كورونا بنتائج رئيسية عن العمل الجاد الذي يتم القيام به للسيطرة على تفشي المرض، خاصة في مجالات الكشف عن الحالات وتتبع المخالطين، والفحص المختبري، وإحالة المرضى"

أثناء عمل منظمة الصحة
أثناء عمل منظمة الصحة

 

بيانات الاصابات فى مصر
بيانات الاصابات فى مصر

 

وتابع الحساب: "في ضوء التقارير المتعلقة بانتقال العدوى محليًا في  مصر ، هناك نافذة حاسمة من الفرص للسيطرة بشكل فعال على تفشي المرض ومنع الانتقال المحلي لفيروس كورونا، مع الأخذ بنهج إشراك الحكومة بالكامل ونهج إشراك المجتمع بأكمله".

تعليمات الصحة
تعليمات الصحة

 

غرفة عمليات وزارة الصحة
غرفة عمليات وزارة الصحة

 

مستشفى فى مصر
مستشفى فى مصر

 

وأختتم: "ستواصل منظمة الصحة العالمية العمل مع مصر لتعزيز الوقاية من العدوى ومكافحتها على كافة المستويات، وتحديد الآليات البديلة لفحص المرضى، وتنسيق الاتصال الجماهيري، خاصة مع الفئات الأكثر عرضة للعدوى"

 

 

 


منظمة الصحة العالمية

مصر

كورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير منظمة الصحة العالمية: وباء فيروس كورونا يتسارع بشدة

الإثنين، 23 مارس 2020 09:07 م

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

الخميس، 19 مارس 2020 04:51 م

فيديو.. ماذا قالت منظمة الصحة العالمية اليوم عن كورونا وعلاجه؟

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:02 م

مدير عام منظمة الصحة العالمية يصنف كورونا بـ"عدو البشرية"

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:58 م

أبو هشيمة: شكراً للوزيرة النشيطة هالة زايد تستحق إشادة منظمة الصحة العالمية

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:03 م

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا ينتقل عن طريق الهواء فى هذه الحالة

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء علي طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء علي طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة