معهد روبرت كوخ: إجمالى الإصابات ب"كورونا" فى ألمانيا تتجاوز 36 ألف حالة

رويترز

أظهرت إحصائيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 36508 فيما توفي 198 شخصا بسبب الفيروس.

وأوضحت البيانات ارتفاع الإصابات بواقع 4995 مقارنة باليوم السابق بينما زادت الوفيات بواقع 50 حالة. وقالت إحصائيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 36508 فيما توفي 198 شخصا بسبب الفيروس.

وأوضحت البيانات ارتفاع الإصابات بواقع 4995 مقارنة باليوم السابق بينما زادت الوفيات بواقع 50 حالة.