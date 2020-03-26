اليوم السابع
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مطبوعات توعوية بلغة الإشارة بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا" بدمياط

الخميس، 26 مارس 2020 06:38 م
مطبوعات توعوية بلغة الإشارة بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا" بدمياط منال عوض محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى

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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قيام المجلس القومى لشئون الإعاقة بتوزيع مطبوعات توعوية بلغة الإشارة ،موجهة للأشخاص من ذوى الإعاقة السمعية تتضمن كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأشارت محافظ دمياط الى أن هذه الخطوة، تأتى ضمن التدابير التى تتخذها الدولة للحد إنتشار الفيروس ،وإنطلاقاً من مسئولية الجهات المختلفة و اهتمامهم بملف ذوى الإعاقة، لافتة إلى أنه سيتم توجيه كافة الأجهزة بالمحافظة بوضع تلك المطبوعات فى الأماكن الحيوية خاصة التى يتعامل معها الجمهور، كما أشادت الدكتورة منال عوض بالآليات التى تتخذها كلاً من وزارة التنمية المحلية و المجلس القومى لشئون الإعاقة لتحقيق التعاون المثمر ،ومن أجل تعزيز قدرات المحافظات على التعامل بفاعلية مع ملف متحدى الإعاقة.
 
وأكدت  محافظ دمياط، أن المحافظة بأجهزتها المختلفة لا تدخر جهدا للالتزام بتطبيق كافة القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تم اليوم تنفيذ حملات مكثفة بكافة المراكز والمدن للتأكد من غلق المحال التجارية فى تمام الخامسة مساءًا.
 
كما أضافت أنه من بين نتائج تلك الحملات تم غلق وتشميع كافيتريا وصالة رياضية بمركز شباب مدينة ميت أبو غالب فضلاً عن غلق عدد ٧ مراكز كمبيوتر " سيبر نت" بالمدينة، لافتة إلى أنه فى تمام الساعة السابعة من مساء هذا اليوم تم تطبيق قرار إيقاف حركة المواطنين وخلو شوارع المحافظة تماما من حركة المارة وذلك حتى السادسة صباحاً مع انتشار مكثف لرجال الشرطة وقوات الأمن حيث أشادت المحافظ بدورهم الفعال بالخطة الشاملة لمواجهة أى تداعيات للفيروس المستجد.

 


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