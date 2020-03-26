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مصرع شخصين وإصابة آخر فى انهيار جدار بموقع تحت الإنشاء بحى الرويس بالسعودية

الخميس، 26 مارس 2020 08:45 م
مصرع شخصين وإصابة آخر فى انهيار جدار بموقع تحت الإنشاء بحى الرويس بالسعودية انهيار - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أوضح المتحدث الإعلامى للدفاع المدنى بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرنى أن مركز العمليات 911 تلقى بلاغاً اليوم يفيد عن سقوط جدار على عدد من العمالة بموقع تحت الإنشاء بحى الرويس، وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ وفرق انهيارات المبانى للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة، وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن انهيار سور من البلك الإسمنتى تحت مستوى الأرض نزولاً بمقدار 4 أمتار فى موقع حفرية لإنشاء مشروع مبنى، حيث سقط الجزء الغربى منه بطول 50م وارتفاع 4م على عدد من العمالة.


وباشرت الفرق عملها لإخراج العمالة المحتجزين تحت الأنقاض والبحث فى محيط الانهيار والتأكد من عدم وجود أشخاص اخرين، باستخدام المعدات وأجهزة البحث تحت الأنقاض، ونتج عن الانهيار وفاة شخصين من الجنسية الآسيوية وكلاهما فى العقد الثالث من العمر، وإصابة ثالث آسيوى الجنسية فى العقد الثالث من العمر بجروح وكدمات متفرقة فى الجسم ونُقل عن طريق الهلال الأحمر لأقرب مستشفى.
وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع وطلب الجهات المعنية لإكمال الإجراءات اللازمة معهم.


السعودية

انهيار سور

حى الرويس

مكة المكرمة

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