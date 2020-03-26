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مصدر أمني: حصيلة حادث الدائرى الإقليمى بالجيزة 17 متوفيا و15 مصابا

الخميس، 26 مارس 2020 10:43 ص
مصدر أمني: حصيلة حادث الدائرى الإقليمى بالجيزة 17 متوفيا و15 مصابا حادث الطريق الدائرى،ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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قال مصدر أمنى، إن العدد الإجمالى لحادث تصادم 15 سيارة بالطريق الدائرى الإقليمى بجنوب الجيزة، وصل لـ 17 متوفيا وإصابة 15 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات حلوان والصف والحوامدية، وتمكن رجال الإنقاذ البرى التابع للحماية المدنية، بعمليات قص للحديد الخاص بالسيارات وتم ستخراج جثث محشورة بها نتيجة بحادث تصادم تريلا و 14 سيارة أعلى الطريق.

 

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الأقليمى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

 

ورفعت أوناش الإدارة العامة للمرور، آثار الحادث بالتعاون مع قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالجيزة، وسط تواجد اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور للأشراف على عملية تنظيم السيارات مرة آخرى، وتستمر عمليات البحث بين السيارات المنكوبة.

 

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

 

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

 

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.


حادث مرورى

الطريق الاقليمى

ادارة المرور

بوابة حلوان

اخبار الحوادث

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