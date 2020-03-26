وأضاف أنه خلال اليوم الثالث لتطبيق قرار حظر التجول الجزئي، تم ضبط 45 مخالفا، منهم 8 مواطنين كويتيين، و37 وافدا من جنسيات مختلفة؛ موضحا أن النسبة الأكبر من المخالفين أول أمس، كانت في محافظة الكويت العاصمة، بواقع 24 مخالفا، تلتها محافظة حولي بنحو 20 مخالفا، في حين تم ضبط مخالف واحد في محافظة الجهراء.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أصدر قرارا خلال اجتماعه الاستثنائي يوم السبت الماضي، بفرض حظر تجول جزئي في كل أرجاء الكويت، اعتبار من يوم الأحد الماضي؛ وذلك خلال الفترة من الخامسة مساء، وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.

وعزا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، اتخاذ قرار فرض حظر التجول الجزئى، إلى بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).