اليوم السابع
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خالد صلاح
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مصادر: قطر للبترول تعرض شحنات غاز مسال بعد إلغاء مشترين هنود لواردات

الخميس، 26 مارس 2020 10:11 ص
مصادر: قطر للبترول تعرض شحنات غاز مسال بعد إلغاء مشترين هنود لواردات فيروس كورونا
رويترز

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قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن قطر للبترول خاطبت عدد من المشترين في آسيا وأوروبا عارضة شحنات غاز طبيعي مسال في السوق الفورية.
 
وأضافت المصادر أنه لم يتسن تأكيد الكميات الإجمالية الدقيقة، لكن الشركة عرضت الشحنات إما للتحميل أو للتسليم في أبريل، بناء على الموقع.
 
والشركة بائع طويل الأجل في المعتاد لشحنات الغاز المسال وقد تعرض الشحنات الفورية بعد أن أعلن مستوردون في الهند حالة القوة القاهرة لواردات عقب تراجع طلب الغاز بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا.
 
ولم ترد قطر للبترول حتى الآن على طلب للتعليق.

قطر للبترول

شحنات غاز مسال

آسيا وأوروبا

فيروس كورونا

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